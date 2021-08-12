中国新一线城市企业平均支付月薪7930元人民币

中国的分类信息网站58同8月12日发布报告显示，新一线城市整体支付月薪为7930元（人民币，下同，1662.19新元），典型职位中销售代表月薪最高，达到8562元。

据《北京青年报》报道，58同城发布7月新一线城市月度就业大数据。数据显示，新一线城市整体招聘需求同比增长3.1%，求职活跃度环比上升。

从城市来看，成都招聘与求职需求均排名榜首；普工成为新一线城市招聘最旺盛的职位，服务员则为最受求职者欢迎的职位；新一线城市整体支付月薪为7930元，典型职位中销售代表月薪最高，达到8562元。

报告显示，新一线城市求职需求环比提升45.1%。究其根源，7月是应届毕业生的就业节点，随着90后、00后开始成为应届毕业生主体，他们在选择就业城市时，普遍对新一线城市青睐有加，因为新一线城市不仅发展前景大，整体竞争压力也比北上广深小。

从城市招聘情况来看，新一线城市招聘需求TOP10城市分别为成都、武汉、重庆、长沙、杭州、郑州、东莞、苏州、合肥、西安。其中，合肥招聘需求同比增长显著，较2020年同期增长了25.7%。

从招聘领域的活跃职位看，新一线城市招聘需求旺盛的前十职位分别为普工、销售代表、操作工、服务员、保安、包装工、分拣员、组装工、电话销售、店员/营业员。其中普工职位空缺最大，而分拣员同比增长最快，达到49.0%。

从新一线城市的薪资状况来看，整体支付月薪为7930元，同比上升6.7%。这表明，新一线城市受新兴产业、朝阳产业集聚的带动，有着较高的经济发展增速，对于人才的需求更高，由此也带动了薪资的快速增长。

就典型招聘职位而言，销售代表的月薪水平高居各职位前列，为8562元，电话销售次之，月薪8219元。其余热招职位除保安、店员/营业员和服务员外，支付月薪均位于7000元以上。

从薪资增速上看，普工支付月薪同比增长最快，达到17.3%；其次是组装工、包装工、操作工和分拣员，其同比增幅均在10%以上。由于销售类职位的收入灵活性较高，在基本薪资外业绩突出的人员还会有不错的高提成加持，这促使销售类岗位的整体薪资水平偏高。