下午察：立陶宛为何与北京交恶？

与台湾你来我往热络互动之际，波罗的海国家立陶宛同中国大陆彻底闹翻了。

本月10日，中国大陆外交部发表发言人谈话，指立陶宛允许台湾以“台湾”名义设立“代表处”，决定召回驻立陶宛大使，并要求立陶宛政府召回驻华大使。

中立关系跌入低谷，多名中欧关系学者在接受《环球时报》访问时指出，不排除两国走向断交的局面。

不过，面对北京召回大使的宣布，立陶宛丝毫没有要改弦更张的意思。

立陶宛外交部在北京作出宣布后发表声明，重申与台湾发展关系的决心。声明称，“对中国的这项举措感到遗憾”，同时重申“立陶宛决意在一个中国政策下，像许多欧盟和世界各地的国家一样，追求与台湾的互惠关系”。

立陶宛总统、外交部长等这几天也纷纷表达坚定的立场。

立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）10日对波罗的海通讯社说：“中立关系应该建立在互相尊重的基础上，否则对话会变成单方面下最后通牒，这在国际关系中无法被接受。”

他称，作为一个主权国家，立陶宛可在不违反国际义务的前提下，自行决定与哪些国家或地区在经济及文化领域发展关系。

立陶宛外交部长兰斯伯吉斯（Gabrielius Landsbergis）则告诉媒体，立陶宛正在思考下一步行动。

他说：“我们显然已收到信息，但我们也表达了我们自己的信息，即立陶宛会维持自身的政策，因为这不仅是立陶宛采取的政策，也是很多欧洲国家的政策。”

立陶宛外交部长兰斯伯吉斯称，立陶宛会维持自身政策，因为这不仅是立陶宛采取的政策，也是很多欧洲国家的政策。 （路透社）

不仅如此，立陶宛还在中国大陆与第三方国家的争端中明确站队，看起来是铁了心要与北京对着干。

辽宁省高级法院10日宣布维持对加拿大人谢伦伯格走私毒品案的死刑判决后，立陶宛外交部推特写道：“立陶宛今天与加拿大站在同一阵线，谴责中国维持对谢伦伯格判处死刑的决定。”

中立关系暂时没有转圜余地

中立关系恶化目前看起来，没有任何转圜余地，两国大使都已做好准备打道回府。

中国大陆驻立陶宛大使申知非昨天在推特发出告别帖说：“再见了！立陶宛。”

立陶宛驻华大使米克维西恩（Diana Mickeviciene）昨天也通过电邮告诉媒体，她已收到离境通知。

据法新社报道，米克维西恩才抵达北京正在隔离，随即被告知必须尽快返回维尔纽斯（Vilnius）。她补充说，她必须接受21天强制隔离检疫，“但隔离一结束，我可以行动的时候，就会离开”。

立陶宛警惕北京扩大影响力

地处波罗的海的立陶宛，与拉脱维亚、爱沙尼亚合称为“波罗的海三小国”，它曾是前苏联成员之一，1990年宣布独立。

立陶宛在1991年与中国大陆建交，并在建交文件上承诺不与台湾建立或鼓励发展任何官方关系。虽然立陶宛在意识形态上更靠近美国等西方国家，但中立建交30多年，双边关系并没有经历过太大风浪。

近年来，随着中国大陆在国际上的影响力扩大，包括立陶宛在内的波罗的海国家，对中国大陆的戒心增大。

作为北约成员的立陶宛，在2019年2月曾发表一份报告，首次把中国大陆列为安全威胁。该国国防部长卡罗博里斯提出，俄罗斯是最主要的威胁，但从长远来看，应该考虑来自中国大陆的威胁，因为北京的野心、经济实力，以及对关键基础设施的投资规模都在扩充。

中国大陆在波罗的海国家推动“一带一路”项目，也让立陶宛产生警惕。立陶宛总统瑙塞达曾指出，中国大陆有意投资和改造当地至关重要的克莱佩达港，这可能威胁立陶宛的国家安全。

中立交恶有迹可循

立陶宛副外长阿多梅纳斯（Mantas Adomenas）近日在接受媒体访问时说，立陶宛对北京的态度转变，并非一时冲动或短时间内造成。

原来，2019年香港反修例示威期间，立陶宛首都维尔纽斯发生的一起事件，是导致立陶宛疏远北京的催化剂。当年8月，有民众在维尔纽斯集会，声援香港抗争者，亲北京民众前去闹场，对此立陶宛政府认为，这是由中国大陆驻立陶宛大使馆发动，因此对北京有了警惕。

几个月后，立陶宛圣地十字架山（Hill of Crosses）写有声援香港示威活动字句的十字架，疑似被亲北京人士破坏，在当地引发不满。阿多梅纳斯称，这更让立陶宛社会反思北京的影响力。

他解释，立陶宛政府深知，北京可能利用经济实力在政治上施压，而这样的做法更让立陶宛决定减少对中国大陆的依赖，并开展多元化的贸易布局。

立陶宛圣地十字架山上，2019年曾出现香港局势相关的题字。（档案照片）

虽然是前苏联成员国，但独立之后，亲西方一直是立陶宛国内政治的主流。阿多梅纳斯说，立陶宛是一个小国家，必须靠法律和民主才能继续存在，因此得反抗北京对民主和法律的伤害。

去年10月立陶宛举行大选，新一任政府上台后改变外交方向，强调“以价值观为基础的外交政策”，宣示“将积极反对人权和民主自由所遭受的一切侵犯”，“捍卫世界各地为自由而奋斗的人，从白俄罗斯到台湾”。

此后，立陶宛开始积极推动对台关系，对中国大陆的立场则趋向强硬。

今年5月，立陶宛议会通过一项涉疆动议，指中国大陆在新疆实施“种族灭绝”，敦促联合国展开调查，并要求欧盟委员会重新检讨与北京的关系。由此，立陶宛加入美国、加拿大、英国等，在新疆问题上以同等形式谴责中国。

随后，立陶宛还宣布退出中国大陆与中东欧国家的“17+1”合作机制，理由是这个包含部分欧盟成员国的机制“制造分化”。立陶宛还敦促其他欧盟成员国离开这个合作机制。

立陶宛与台湾互动频密

与中国大陆渐行渐远之际，立陶宛与台湾的互动越来越频密。

2020年冠病大流行后，台湾曾向立陶宛捐赠10万个医用口罩；今年6月，在台湾“疫苗荒”引发民怨沸腾之际，立陶宛投桃报李、雪中送炭，向台湾捐赠2万剂阿斯利康疫苗。

台湾总统蔡英文7月31日在面薄发帖，感谢立陶宛赠台湾疫苗。（蔡英文面簿）

双方的互动很快从抗疫扩展到政治和外交领域。上月5日，立陶宛宣布要在今年秋天到台湾设代表处后，台湾外交部在两个多星期后宣布，在维尔纽斯设立“驻立陶宛台湾代表处”（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）。

这是首个在中国大陆邦交国使用“台湾”二字的代表处，也成为中国大陆与立陶宛外交危机升级的直接导火索。

立陶宛成中美对抗新战场

台湾民进党主席蔡英文2016年主政台湾后，始终不接受被大陆视为两岸关系政治基础的“九二共识”，两岸关系跌入冰点。过去几年，中国大陆频频挖走台湾邦交国，不过因台湾问题，直接导致中国大陆与其他国家濒临“断交”，却十分罕见。

中立外交危机，表面原因是这两国之间嫌隙加剧，但本质上仍离不开中美战略对抗升级、中俄美三角关系的地缘政治大环境。

淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新在《中时电子报》发表的评论中分析，立陶宛的转变与国际大气候的变化有关。在过去半年左右，美国总统拜登在美日、美韩、七国集团（G7）、欧盟等重大峰会都高举“反中”大旗，成功建立“反中”连线，对立陶宛等民主国家起了相当大的鼓舞作用。

其次，立陶宛与中国大陆加强关系的利益有限。立陶宛与中国大陆并没有紧密的经贸联系；由于北京无意劝阻俄罗斯经常在波罗的海三小国边界附近举行军演、制造威胁，立陶宛也无法通过中国获得安全利益。相反，美国是立陶宛最重要的北约盟友，能在应对俄罗斯的威胁上发挥作用，立陶宛的外交因此更受美国影响。

“德国之声”评价立陶宛对华强硬政策的动机时指出，立陶宛希望其强硬的对华路线会引起华盛顿关注与认可。

美国国务院发言人普莱斯10日在例行发布会上，谴责北京的报复动作，并称美国支持欧洲伙伴和盟友与台湾发展关系，抵制北京的“胁迫行为”。

虽然立陶宛只一个人口不到300万的弹丸小国，但在美国的影响下发生外交转向，对北京来说是一个值得警惕的危险信号。由此推论，北京之所以对立陶宛做出严厉回应，除了立陶宛冒犯中国大陆的核心利益，也是因为北京有必要以儆效尤。否则，倘若大陆的其他邦交国都跟进效仿，纷纷设立有“台湾”名字的代表处，试探大陆对建交条件的容忍度，大陆还默许，岂不等于间接认可“一中一台”？

少了一个立陶宛作为友邦，对北京来说算不了什么，但在中美角力的国际现实下，如何防止这场外交危机引发“骨牌效应”，才是北京需要开始头痛的问题。