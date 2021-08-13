湖北柳林镇强降雨已致21死四失联

中国湖北随县柳林镇前天（11日）和昨天遭遇极端强降雨天气，目前造成8000余人受灾，21人死亡、四人失联。

随县政府在官网上公布，从11日晚上9时至12日早上9时，柳林镇累计降雨为503毫米，其中12日凌晨4时至早上7时降雨量达到373.7毫米，均为有气象记录以来的历史极值。

柳林镇降雨量在12日凌晨2时40分左右开始加大，当地组织干部30余人用喇叭呼喊、敲门等方式提醒和组织群众转移；凌晨3时20分左右，又出动警车上街鸣笛呼喊，组织镇村或社区干部紧急转移群众。

灾情发生后，省委、省政府主要领导高度重视，第一时间对防汛抢险救灾工作作出部署，指导调度救援工作。

市县镇启动应急响应，党政主要负责人第一时间赶赴柳林镇，现场成立救灾指挥部，组织消防、公安、武警、预备役人员等专业救援力量及当地干部群众1200余人，对柳林镇区内粮管所、菜市场、卫生院、主街低洼处四个重点区域开展救援，共救出受困人员78人；及时设置群众安置点，妥善安置受灾群众450余人；组织专业技术人员对受淹房屋进行安全评估、查险排险，防止次生灾害发生。

初步排查结果显示，受淹、受损房屋商铺2700余间，其中倒塌221间；冲毁道路11．3公里、桥梁63座、电力通信线杆725根，镇区电力、通讯中断，灾情损失还在进一步核实统计之中，救援抢险工作正有序推进。

