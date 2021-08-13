意飞人卷入兴奋剂案苏炳添或补获铜牌

英国媒体披露，意大利警方就非法提供兴奋剂的指控展开调查，而这起案件与意大利飞人雅各布斯有关。如果雅各布斯被发现兴奋剂违规，他有可能丢失东京奥运会4x100米男子接力赛金牌，而由苏炳添领衔的中国队将补获铜牌。

英国《泰晤士报》上周六（7日）报道，意大利警方自2019年6月起就欺诈，使用或供应能影响运动员表现的药物，以及持有赃物的指控展开调查。

路透社引述意大利媒体报道，雅各布斯（Lamont Marcell Jacobs）的前营养师斯帕齐尼（Giacomo Spazzini）涉嫌参与此案的消息传出后，雅各布斯3月结束与斯帕齐尼的合作关系。

雅各布斯在东京奥运会除了赢得4x100米接力赛金牌之外，也摘下男子100米短跑金牌。

另据中国“搜狐跑步”网站报道，雅各布斯今年一共做了18项兴奋剂检测。他一抵达奥运村就接受突击检测。国际检测机构的检测员在他上厕所的时候敲了他的门，并收集了他的尿液，最终检测结果为阴性。

8月1日，在半决赛结束后，雅各布斯将原本计划的检测时间推迟了，因为一个半小时后，他将走上决赛的赛场。他在赛后做了尿检，还做了血检。一切都很顺利，检测结果也没有问题。从检测结果来看，在4x100米排名第四的中国队补获铜牌的希望不大。