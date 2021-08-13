巴外长称针对中国人的恐袭与印度和阿富汗情报机构有关

巴基斯坦外交部长库雷希（Shah Mehmood Qureshi）周四称，上个月导致九名中国工人死亡的巴士袭击是自杀式炸弹袭击。

综合路透社和观察者网报道，库雷希说，对袭击的调查显示，这次袭击与印度调查分析局(RAW)和阿富汗国家安全局(NDS)有关。它们分别是印度和阿富汗的情报机构。

当地时间7月14日上午，中国企业承建的开普省达苏水电站项目出勤班车在赴施工现场途中遭遇爆炸。目前已造成九名中方人员、三名巴方人员遇难。

库雷希指出，在此次袭击中使用的汽车是被走私到巴基斯坦的，而且最初计划的袭击目标是迪阿莫-巴沙大坝，而不是达苏水电站。

与达苏大坝相同，迪阿莫-巴沙大坝同样是位于印度河上游支流的一座水电大坝。2020年5月13日，中国电建集团—巴基斯坦边境工程局（FWO）联营体签署了巴沙项目大坝标施工总承包合同，其中中国电建集团占有70%份额。

对于巴基斯坦的调查进展，中国外交部发言人华春莹说，中方高度关注，对巴方所作积极努力表示赞赏。目前，巴方进一步调查仍在进行之中。双方将按照两国领导人达成的重要共识，查明所有事实真相，在此基础上追究和严惩肇事真凶。同时，双方将继续升级和强化安保合作机制，确保中方在巴项目、人员和机构安全。

华春莹说，恐怖主义是全人类公敌。中方坚决反对任何势力利用恐怖主义谋取地缘私利，呼吁地区国家合作铲除所有恐怖组织，维护各国共同安全和发展利益。