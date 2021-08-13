阿里设反陋习小组无条件支持员工拒绝劝酒

卷入员工控诉遭侵犯事件的阿里巴巴昨天（12日）宣布，他们成立反陋习小组，并无条件支持员工拒绝劝酒。

据中国经济网报道，阿里巴巴在内部全员公告中说，集团成立工作环境委员会，作为反性骚扰在内的工作环境相关事项的处理决策机构，直接向董事会汇报。集团副首席人力官蒋芳担任主席，首期成员由几名女性高级管理人员组成，未来将吸纳多元化的员工代表加入其中。

委员会下设独立工作团队，负责就员工涉及性骚扰和性侵犯领域的投诉举报事项进行调查，目前已开设举报邮箱和紧急援助热线。委员会还针对重大举报成立专案复议工作组，就调查出现的分歧进行复核，保障各方的合法权益。

阿里将修订集团的商业行为准则，完善反性骚扰、反性侵的相关内容，并正在制定反性骚扰行为准则，强化对性骚扰零容忍。公司也完善了与客户和合作伙伴交往的行为准则，并明确性骚扰、性侵犯等恶性事件的投诉响应和应急处置机制，确保举报通道畅通。

集团将着手建立一系列常态工作机制，已成立ALI-WE反陋习小组，对集中反映的不当工作方式自查自清，包括但不限于酒桌陋习、低俗玩笑等在工作场合让员工感到不适的方式。性别平等和健康职场文化也将纳入到企业年度环境社会治理（ESG）评估报告中。

公司也将定期组织反性骚扰和自我保护的员工培训，并已开通健康咨询和法律援助热线，为员工提供必要的支持和帮助。

员工控诉遭侵犯事件事件让阿里巴巴集团遭千夫所指，集团董事局主席兼首席执行官张勇周一（9日）凌晨在内网公布对女员工受侵犯事件的处理决定：辞退涉事男员工且“永不录用”，同城零售事业群总裁和资深人事专员引咎辞职，集团首席人力资源官受记过处分。

一些中国职场女性透露，酒桌文化和性骚扰行为在中国职场十分普遍，国有企业甚至更为严重。如果不建立起健全保护机制，要杜绝这类事件不容乐观。