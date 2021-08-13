香港人口同比下跌1.2%

最新官方数据显示，香港今年年中的人口同比下跌1.2%。港府解释，人口下降与死亡多过出生人数，以及移居香港的人数比离港者少有关，并强调净迁移在概念上与移民并不相同。

香港学者指出，过去10年的数据从未出现过像最新数据一样大的净移出数字，并期望港府正视这个问题。

港府统计处昨天（12日）公布的数据显示，2021年中人口达到739万4700人，减少了8万7100人，其中7万5300人属于净移出情况，意味着离港者比移居香港者多；其余的1万1800人属于自然减少情况，意味着去世的民众多过出生人数。

据香港01报道，香港出现净移出情况，让外界联想到近一年多来的移民潮。不过，港府发言人强调：“净迁移涵盖香港居民以工作和读书等各种目的进出香港的流动，在概念上与移民并不相同。香港作为一个国际城市，人口的流动性一直很高。过去十年，不包括单程证持有人的香港居民在大部分年份均录得净移出。”

发言人解释，在冠病疫情的持续影响下，香港和世界其他地区实施严厉的关口管制和检疫措施，国际行程受到严重影响，移入香港的人数继续处于低水平。其中，在2021年上半年不时为应对当时的情况，而对从若干地方赴港的人士实施的登机限制，影响了人口移入。

发言人也说，在疫情前已离港的香港居民，可能选择继续留在外地或因航程受阻而未能返港。

香港大学社会工作及社会行政学系教授叶兆辉在香港电台节目上预测，今年下半年至明年是离港人数高峰期，并期望人数在一两年后会稳定下来。他估计，有些市民因对《香港国安法》感到忧虑而离开，也有人希望能找到更好的工作、住屋环境或生活质素。

叶兆辉比较了现今与1997年前的情况时说，有些港人担心会失去出入境自由而选择在1997年前离开，也有人则希望在情况较安定后再回港，而现今较多出现的情况是一家大小举家离开，当中不少是年轻工作人士或有幼儿的家庭，很多都是中层技术人员。这可能导致香港社会出现青黄不接的情况，对整个社会而言是一个更大的问题。

叶兆辉也支持，离港者对香港劳动人口造成影响，希望港府分析哪些阶层有较多人离开，以及研究如何减少离港人数。