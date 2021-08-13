中国民众在麻将馆须戴口罩

中国官方决定要求在棋牌室或麻将馆的人员戴口罩。

综合新华社和红网报道，江苏省政府新闻办公室上周二（3日）在新闻发布会上公布，在江苏最新一轮的冠病疫情中，南京感染人员主要为机场相关人员，扬州主要为麻将馆暴露人员，淮安主要为旅行团成员。

江苏卫健委早前断定，扬州本次疫情暴发围绕着棋牌室，并指麻将馆空间相对密闭、通风条件差、人群聚集、人流量大，很容易造成病毒传播，参与打麻将的人同时在不同的麻将馆之间流动。

为阻断病毒传播，江苏全省超过4万5000家棋牌室麻将馆已全部暂停营业。湖南多地也出台规定，暂停麻将馆、棋牌室营业。

中国国家卫生健康委员会疾病预防控制局今天（13日）在官网上宣布，他们修订了戴口罩指引和重点场所重点单位重点人群防护指南，增加了对码头、口岸、棋牌室或麻将馆、游船或观光船、剧场等10类场所和单位的卫生防护要求。

疾病预防控制局提出为进入棋牌室或麻将馆的人员检测体温并核验健康码，防止来自中高风险地区人员进入场所，并降低顾客数量和停留时间，增加牌桌之间的距离，减少人员的聚集。

疾病预防控制局也增加了机场保洁人员、境外和境内航班保洁人员、机场司机、机场公安辅警等重点人群的卫生防护要求。