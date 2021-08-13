中国称世卫第二阶段溯源并非基于中国—世卫联合研究报告

中国外交部副部长马朝旭13日在新冠病毒溯源问题驻华使节吹风会上说，世卫组织第二阶段溯源工作计划并非基于中国—世卫组织联合研究报告，并没有采纳其中的科学结论和建议。

据中新社报道，马朝旭指出，近期，世卫组织秘书处在未同成员国充分协商的情况下，提出了第二阶段溯源工作计划。中方认为，这份工作计划并非基于中国—世卫组织联合研究报告，并没有采纳其中的科学结论和建议，理所当然地遭到了成员国的质疑和反对。

马朝旭说，已经有70多个国家通过致函世卫组织总干事、发表声明或者照会等方式，表明支持中国—世卫组织溯源联合研究报告，反对溯源问题政治化。30多个国家对世卫组织秘书处的工作计划明确提出反对或者保留意见。还有许多国家的政党、团体、专家学者和媒体，以不同方式表达反对政治溯源，坚持科学溯源的立场。世界上100多个国家和地区的300多个政党、社会组织和智库向世卫组织秘书处提交《联合声明》，呼吁世卫组织客观公正开展新冠病毒溯源研究，坚决反对溯源问题政治化。

马朝旭阐述了中国对于新冠病毒全球溯源问题的四点立场。第一，病毒溯源是科学问题，应该也只能由科学家研究，找到病毒的动物源头和向人类的传播途径，从而更好地防范未来风险，保护全人类生命健康。任何国家都无权为一己政治私利而漠视生命，将科学问题政治化，对别国进行抹黑攻击。

第二，中国—世卫组织联合研究报告得出了国际社会和科学界公认的结论和建议，必须得到包括世卫组织秘书处在内的各方尊重和实施。今后的全球溯源工作，应该也只能在这个报告的基础上进一步开展，而不是另起炉灶。

第三，中方始终支持并将继续参加科学溯源，中国正在并且将继续落实中国—世卫组织联合研究报告的相关工作建议。中方反对的是政治溯源，反对的是违背世卫大会决议的溯源，反对的是抛弃中国—世卫组织联合研究报告的溯源，支持的是科学溯源。

第四，世卫组织是由成员国主导的，溯源工作事关重大，全球溯源工作应该也必须由成员国来主导。秘书处应该就全球溯源工作计划包括后续机制，同成员国充分协商，充分尊重成员国意见，对于当事国的溯源计划更应该同当事国协商确定，在此基础上才能有效开展合作，这也是世卫大会决议明确规定的。