中国拟立法确保医生公共场所自愿施救不担责

中国打算立法，确保医生在公共场所不会因自愿实施急救造成损害，而担负民事责任。

据中国澎湃新闻报道，全国人大常委会法制工作委员会发言人臧铁伟今天（13日）在记者会上介绍，《医师法草案》明确规定，医师依法执业，受法律保护，医师的人格尊严、人身安全不受侵犯，并专设完善各项保障措施，明确县级以上人民政府及其有关部门、医疗卫生机构的职责，禁止任何组织或者个人阻碍医师依法执业，干扰医师正常工作、生活。

草案也对医师在执业活动中应当履行的义务、开展医学临床研究和诊疗活动等的规则作了详细规定。例如，医师在执业活动中应当使用适宜技术和药物，合理诊疗，因病施治，不得对患者实施不必要的检查、治疗。

在医疗过程中，医师要从患者健康出发、根据患者个体差异科学选择合理的检查、治疗方案；患者及家属也要尊重医师，根据医师提供的专业意见，选择适合自己的检查、治疗方案。

如果医师对患者实施了不必要的检查、治疗，造成不良后果，草案也规定了相应法律责任。

草案在人大常委会6月审议后进行修改，除了明确医师在公共场所在自愿施救情况下不承担民事责任之外，也明确医疗机构应当参加医疗责任保险或者建立、参加医疗风险基金。人大常委会将审议修改后的法案。