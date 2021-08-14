中使馆批英媒疫情报道蓄意诋毁中国

针对英国《每日电讯报》上周四（5日）发表的一篇题为《为什么中国用尽监控国家所有能量却不能控制德尔塔变异病毒？》的文章，中国驻英国大使馆今天发公开信回应指出，报道蓄意诋毁中国，其所作所为踩踏了良知的底线，是对14多亿中国人民的公然侮辱。中国不能坐视作者Sophia Yan之流继续散布虚假信息，其言行阻碍英国民众和国际社会了解一个真实的中国。

中国驻英国大使馆在网站发布的公开信指出，上述文章从题目就可看出，作者假借报道德尔塔变异病毒输入中国情况，公然指责中国是“监控国家”，并断言中国的政治制度不可能控制住新病毒的蔓延。

信中说，细读全文，更能感受到作者对中国进行的系统性无端臆断和恶意污蔑。且不说拿抗疫这样的严肃的医学和人道主义话题进行政治炒作有违记者职业道德，作者对中国现实的无知以及对中国人民的偏见和仇视之深，着实令人惊讶！Sophia Yan可以有自己的政治立场，但不应歪曲事实，蓄意误导读者。

信中指出，去年以来，面对冠病疫情，中国政府始终坚持人民至上、生命至上，采取严格高效举措迅速控制住了疫情蔓延势头。中国于去年1月3日向国际社会分享了冠病病毒基因序列，之后用1个多月时间初步遏制武汉疫情蔓延，用2个月左右时间把本土每日新增病例降至个位数以内，用3个月左右时间取得武汉和湖北保卫战决定性成果。针对最新输入的德尔塔变异病毒威胁，中国政府同样迅速组织力量进行防控。中国采取的疫情监测措施是严格的，但这样做是为了更好掌握疫情活动情况，绝非像这位记者所污蔑的那样是出于控制民众自由的政治需要。

信中说，在美国、英国都有类似疫情监测措施，质问为什么说到中国，Sophia Yan的职业道德就沦丧到歪曲事实的地步？中国广大民众衷心拥护中国政府的防控举措，而且针对新变异病毒的防控已取得积极进展。中国有充分的信心较快控制住它的扩散。

公开信还列出三组数据表明中国的抗疫成就是显而易见的，同时也指出，无论哪个国家的人民受到疫情伤害，都是让人感到悲痛的，也对受害者及其家人深表同情，但不能容忍Sophia Yan之流无视基本事实、蓄意诋毁中国，其所作所为踩踏了良知的底线，这是对14多亿中国人民的公然侮辱！

信中还说，中国不仅做好国内疫情防控，而且积极践行构建人类命运共同体理念，尽己所能支持全球抗疫。此外，中国今天的人权状况也是近代以来最好的。西方部分政客和记者仍在喋喋不休地指责中国侵犯人权，把中国在新疆的反恐、去极端化、促进民族团结工作诬蔑为“种族灭绝”“强迫劳动”；把中国在西藏反分裂、维护稳定举措抹黑为“限制宗教自由”，是彻头彻尾的虚假信息。

信中说，中国人民对自己的道路、理论、制度、文化有着强大的自信，将坚定不移走自己的路，并将创造更大的辉煌。如果有关记者不摘掉意识形态的有色眼镜，是永远看不清、搞不懂的。这些记者的言行阻碍英国民众和国际社会了解一个真实的中国，损害全球团结合作应对紧迫挑战，破坏中国人民和包括英国人民在内的各国人民之间的友好。现在到了揭开他们虚伪面纱、阻止他们继续造谣的时候了。

公开信最后强烈呼吁《每日电讯报》拿出勇气，践行新闻媒体公正客观平衡的职业操守，履行社会责任，不负它160多年前创刊时许下的承诺“永远保持新闻的高质量”。