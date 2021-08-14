中国演员张哲瀚靖国神社拍照被央媒狠批 代言全失

主演《山河令》的中国演员张哲瀚被曝曾在日本乃木神社、靖国神社拍照，随后被《人民日报》、央视新闻等央媒点名狠评，包括娃哈哈、潘多拉在内的所有代言品牌也宣布与其终止合作关系。

综合环球网和新浪新闻报道，网民此前爆料称，张哲瀚曾在日本乃木神社、靖国神社拍照。张哲瀚昨天下午在其个人微博发道歉声明，称“为曾经无知的自己而羞愧，更要对之前不当行为深刻地道歉”，并强调自己“不亲日”“是中国人”。其工作室也转发微博，道歉称“未来我们会跟他一起，完善专业知识，时刻牢记历史，坚决拥护祖国！祖国的利益高于一切！做任何事情都更严谨，更细致”。

《人民日报》随后在官方微博评论张哲瀚的道歉指出：“这道歉，是为自己无知买单，也是为冒犯国人情感而寻求宽宥。身为公众人物，对历史常识如此匮乏，对民族苦难浑然不觉，太不应该。事关民族大义，不容任何试探，更不容有任何挑战。若明知故犯，就得付出沉重代价。”

张哲瀚随后也转发人民日报评论并称：“真诚接受批评指正，深刻反思，汲取教训。今后会以更高要求规范自己，作为中国人，坚决拥护祖国，爱党爱国的坚定立场从未有过丝毫动摇，今后会用更多实际行动热爱祖国，履行自身的责任和义务，严于律己！也请大家以我为戒，关注历史，学习历史，牢记历史！”

不过，许多网民对张哲瀚的道歉并不买账，要求其“深刻反思”，甚至“退圈”。

此外，“人民网评”也发评论批评张哲瀚：“大是大非面前必须有底线，特别是公众人物。身为中国人，就应该知道靖国神社是什么地方。在靖国神社前拍照留念，这是与‘鬼’为伍，不是一句无知就能翻篇的。犯下原则性错误，不是仅仅道歉就可以过关的，必须承担应有代价。这样的艺人再不凉，广大网友会答应吗？”

央视新闻在评论中指出，无论在靖国神社前合影，还是到乃木神社参加婚礼，张哲瀚都触碰了历史伤痕，伤害了民族感情，不能简单归咎为“曾经无知”。有日本大臣刚刚到靖国神社“拜鬼”，中方坚决反对日本政要这种错误做法。身为中国人，应铭记历史，砥砺前行；绝不能是非不分，甚至误导青少年！评论还强调：靖国神社尽是鬼，勿忘历史当自强！

张哲翰手上20多个代言品牌目前均已宣布与其终止合作，包括娃哈哈、潘多拉、京都念慈菴、倩碧、可口可乐、浪琴等。另外，张哲瀚参演的电影《维和防暴队》也于昨天傍晚在微博上发表声明，称“国家利益高于一切，民族大义不容挑战”，“即日起终止与张哲瀚的所有合作”。