台帕旅游泡泡重启 旅客多为打疫苗

台湾帕劳旅游泡泡今天重启，不少旅客冲着可以在当地打疫苗报名参加，也有人目标是混打疫苗；飞机定于上午10时30分起飞，有旅客5时前就到桃园机场进行采检，约6时全数采检完毕。报道指，许多旅客目标是去帕劳施打疫苗。

根据中央社报道，台湾今年4月与帕劳启动旅游泡泡，但后续因台湾冠病疫情严峻，旅游泡泡也暂停，直到近日疫情趋缓后在今天重启。

首航班机由中华航空执飞，表定10时30分起飞，但由于旅客出发前须在机场完成PCR检测，因此得提早在凌晨5时就到机场。

自由行旅客周小姐表示，自己去过帕劳20多次，这次除了去玩，也会和先生在当地打疫苗，她个人已接种过阿斯利康，先生则是接种过莫德纳，但两人在帕劳的第二剂都选择施打莫德纳，也不会担心副作用。

周小姐表示，帕劳旅游泡泡很抢手，她很多朋友想去，但到8月底都已经额满、预约不到，也怕9月当地会没有疫苗可以打，很幸运抢到第一波前往，行程为五天四夜，虽然因为疫情要采检等较麻烦，但能出台湾还能打疫苗，一切都很值得。

旅客叶小姐表示，自己和先生此行目标是混打疫苗，两人第一剂都是打阿斯利康，但第二剂都选打BNT。

采检单位表示，今天共采检148人，旅客4时许陆续抵达桃园机场，5时开始采检，6时前即完成全数旅客的采检作业，检测结果约7时许会出炉，若有阳性者会依照专案处理。