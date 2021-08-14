朝鲜驻华大使：美国是中朝共同威胁

朝鲜驻华大使李龙男日前接受采访时表示，本月10日开始的美国和南朝鲜（韩国）联合军演，是美国对朝敌视政策的最集中表现，它绝不会受到欢迎，且必将付出代价。他还说，美国是朝中两国共同的威胁，朝中应继续加强合作，共同应对。

李龙男接受《环球时报》采访时说，此次联合军演是美国企图用实力扼杀朝鲜的对朝敌视政策的最集中表现，也是威胁朝鲜人民的安全并进一步恶化朝鲜半岛局势的自取灭亡的行为。

他说，无论演习规模如何、以什么方式进行，它都是一场战争的预演，同时也是核战争预备演习，为的是更加完善对朝鲜实施先发制人打击为主要目的的作战计划，这就是此次联合军演的侵略性质所在。

李龙男说，美国不顾国内外一致谴责和反对，执意举行联合军演，表明其本意不在于通过对话解决问题，而是企图以实力颠覆朝鲜制度。

他表示，当前形势再次证明，朝鲜不断发展国家防卫力量是千真万确的正当措施。要实现朝鲜半岛和平，美国就首先要撤走部署在南朝鲜的侵略兵力和战争装备。 他说，只要没有消除美国对朝鲜的军事威胁，就无法期待朝鲜半岛和平与安全。美国对朝政策没有变化的情况下，朝鲜今后绝不会对强加于朝鲜的各种威胁袖手旁观，必将进一步快速加强彻底粉碎美国变本加厉的军事威胁的绝对的遏制力。

李龙男还称，他注意到中国各界人士、媒体和学界近期密集就联合军演可能给局势带来的影响表达了关切。最近一段时间，美国不仅在朝鲜半岛，同时也在中国周边国家和地区接二连三举行各种联合军演。其目的就是同自己的手下盟国加强军事捆绑，给中国施压，进一步缩小针对中国的战略包围圈。

他说，通过美国的近期动向也不难看出，今后美国将进一步加强针对包括中国在内的亚太地区国家的军事行动。美国是朝中两国共同的威胁，朝中应继续加强合作，共同应对。