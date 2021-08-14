港选委会报名七界别人数超出

香港选举委员会选举提名期日前截止，多个原本提名人数与席位相同的界别分组，最后一天突然新增一至两人报名，导致法律界、中医界、科技创新界等七个界别，报名人数多过席位数目，需要在下月19日投票。有候选人表示，事前不知道有人突然报名参选，认为是“刻意安排”，但认为对选举结果没有影响。

根据香港01新闻报道，在最后一天突然新增人数致报名人数多过席位数的界别包括法律界、中医界、科技创新界、商界（第三）、金融服务界，以及被视为北京“铁票”的港九和新界分区委员会。

有不同界别候选人表示，事前不知道有人突然报名参选，认为是“刻意安排”，令选举增加一定竞争性，避免太多界别自动当选、瓜分议席，造成观感问题，但直言对选举结果无影响。

两名参选不同界别的建制派人士表示，原本以为提名与席位刚好“齐章”，但听闻一些人士在最后关头仍争取参选，加上多个界别没有竞争，故有关人士赶尾班车报名，令有竞争的界别分组增至13个。

其中，被视为北京铁票的港九、新界分区委员会界别，合共156席，由于合资格参选人数众多，事前已协调出选名单，网罗大批建制派地区人士，提名期头几日已经报满。有建制派直言，若没有得到“祝福”，不可能有人突然赶在最后一日报名。新界分委会界别原本有80人报名，与席位相同，但西贡区灭罪会主席、曾为林郑月娥助选的吴仕福，连同沙田分区委员会副主席刘德荣，在最后一日报名，令总参选人数变成82人。

刘德荣回应质询时称，自己慎重考虑了数天后决定参选，赶及在最后一日报名。他称，作为爱国者，在中央完善选举制度后的第一场选举，应身体力行参选，又认为有选举并非坏事，让分区委员能投票选出代表，体现民主精神。

在提名期最后一日参选港九分区委员会界别的林博表示，选委会选举是难得机会，因此希望自己考虑清楚，再与家人商讨后才参选。对于“安排参选”一说，林博称，相信每名候选人都是自愿报名，没有与其他参选人协商，估计每位候选人亦预计需进行选举，也不会认为自动当选。林博说，即使他不参选，亦会有其他人参选。

于提名期中段交表的港九分区委员会界别的民建联黎荣浩认为，参选时没有统计有多少人参选，任何人只要认为自己合适便可参选，他会以平常心应对，参选就预计会有竞争，正如参选区议会一样，有时自动当选，有时需要进行选举。

法律界也出现同样情况，经选举产生的席位有15个，律师会前会长刘汉铨牵头组成15人名单，包括资深大律师汤家骅、梁定邦、律师会会长彭韵僖。15人分别在周一及周二（8月9日及10日）递交提名表格。然而到了最后一日，律师白涛递交表格，使该界别人数超出，需以选举决定席位。

根据资料，白涛为中国法律服务（香港）董事长助理、中国法律律师事务所合伙人，是中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，曾主理首宗前海调解接轨香港的案件。

刘汉铨回应质询时表示，选委会是自由选举、自由参与，事前不知道白涛会报名参选，15名单会继续争取业界支持，有信心可以胜出。

另外，占60席的劳工界，有72人报名参选，包括派出50人参选的工联会、劳联、公务员工会、劳顾会代表等，有工联会中人指，该会没有派人抢占全部席位，希望带有一定竞争，认为即使由公务员工会等组织赢取几个议席，对大局也完全没有影响，“A、B、C人选哪个赢都没分别，都通过了资格审查。”

