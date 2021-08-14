李佳琦关联公司涉虚假宣传被罚30万人民币

中国网红电商主播李佳琦关联公司旗下主播因带货美容仪涉虚假宣传，被罚款30万元（人民币，约6万2800新元）并责令停止违法行为。关联公司美腕（上海）网络科技有限公司（下称美腕）昨晚通过官方微博发布声明称，公司高度重视，对告知书涉及问题进行了全面整改，避免此类事件再次发生。

综合澎湃新闻和南方都市报报道，上海市市场监督管理局公开的一份该公司相关的行政处罚决定书显示，涉事公司于去年11月10日安排旗下主播通过淘宝直播平台推广一款美容仪。直播过程中，主播使用了“全脸激活胶原蛋白、提拉紧致、提拉淡纹，效果巨明显…….坚持用了一个月，就相当于打了一次热玛吉，效果真的很可怕很神奇”等用语进行令人误解的商业宣传。

监管部门据此于今年7月23日向涉事公司送达了《上海市长宁区市场监督管理局行政处罚听证告知书》。当事人在法定期间未提出陈述、申辩申请，也未提出听证申请。

监管部门认为，该美容仪与“热玛吉”从定价、产品使用性能、功能、持续效果等方面都存在较大差异。在无任何依据的情况下，将两者进行对比，容易引发受众不恰当的联想，足以对消费者造成误导。

这一行为违反了《反不正当竞争法》相关条例，监管部门据此责令涉事公司停止违法行为，并处以罚款30万元。

美腕公司声明说，此事系公司旗下主播在直播间介绍产品时产生失误，反映出公司在管理上存在漏洞，为此公司深表歉意。发生上述事件后，公司进一步加强了直播间的管理，完善了实时监播制度，同时组织各部门加强学习相关法律法规，邀请监管部门及专业机构上门指导，查找管理漏洞，完善管理制度，以防范此类事件再次发生。