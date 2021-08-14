中国自研歼-10B等三战机首现国际军事比赛

中国空军派出轰-6K轰炸机、歼-10B歼击机、歼-16歼击机和运-20、运-9运输机5型11架战机和一支空降兵分队，赴俄罗斯参加“国际军事比赛-2021”。其中，歼-10B战斗机、歼-16战斗机、运-20运输机3型战机是首次亮相国际军事比赛。

根据北京日报客户端消息，“国际军事比赛-2021”是俄罗斯国防部发起的一项国际性军事赛事，由中国、俄罗斯、白俄罗斯、伊朗等12个国家分别承办。中国空军赴俄罗斯参加在其境内梁赞州举行的“航空飞镖”项目和在车里雅宾斯克州举行的“空降排”项目比赛。

轰-6K轰炸机是中国自主研发的中远程轰炸机，具有航程远、载弹量大、防区外精确打击能力强的特点，被军事爱好者誉为“战神”。该型轰炸机自2015年3月正式亮相以来，多次飞越巴士海峡、宫古海峡、对马海峡，并执行过警巡东海、战巡南海、绕岛巡航任务。

歼-10B歼击机是中国自主研制的全天候超音速多用途战斗机，该机采用无隔道固定式“蚌”式进气道，主要担负夺取制空权、近距离空中火力支援、对纵深地/海面目标精确打击等多用途作战任务。

歼-16歼击机是中国自主研发的一款双座、重型多用途战斗机，它既可完成制空作战任务,又可实施对地、对海打击任务，是空军向攻防兼备转型的重要装备之一。

运-20运输机是中国自行研制的一种大型、多用途运输机，可在复杂气象条件下执行各种物资和人员的长距离航空运输任务。 运-9运输机是中国产新型中程中型运输机，具有任务适应性强、综合航电系统先进、机动性能好的特点，2014年在珠海航展上正式亮相。

据报道，参加国际军事比赛，是提高部队实战能力的有效途径。空军实战化训练正在向大海、远洋和高原、山谷延伸。空军官兵全面推进练兵备战，不断锤炼提升维护国家主权和领土完整的能力。