中国留学机构“霍兰德教育”员工诉英国CEO卷千万人民币跑路

中国留学培训机构“霍兰德教育”微信公众号“霍兰德英国私校规划”昨天发布文章称，霍兰德教育CEO Jake Hall卷走了所有家长的课时费和留学咨询费，隐瞒所有员工、老师、家长等举家潜逃回了英国，并于今天中午通过视频匆匆宣布破产，还拒绝对欠下的债款有任何的解释。

据观察者网引述公号文章称，这篇标注为“霍兰德全体员工”撰写的文章控诉了霍兰德教育CEO Jake Hall涉嫌卷钱跑路、欠薪、诈骗等违法行为。

文章指出，霍兰德教育CEO Jake Hall拖欠公司将近80名员工半年的五险一金和税费，扣除了员工缴纳部分，但未缴纳给中国政府。拖欠将近两个月工资和其他员工自行贴补的报销款。

对中国用户，文章称，霍兰德教育CEO Jake Hall通过香港账户，卷走了所有家长的课时费和留学咨询费，整体欠款可能超过千万（人民币）。

文章还说，目前公司账户上没有一分钱，所有的高管除了一个台湾人全都是英国人，而且都已经联系不上或者潜逃回了英国。霍兰德教育CEO Jake Hal昨天下午关闭了所有员工的邮箱、以及与公司有关的账号，并且粉碎了大量公司文件。目前，公司所有的受害者已向上海警方做报警处理。

霍兰德教育微信公众号信息显示，霍兰德教育是致力于英国私校留学的全球化教育机构，旨在为7至16岁的全球学子提供专业英国私校咨询服务、考试培训、监护等一站式服务，拥有来自英国及中国的专业顾问团队，每年帮助超过800个家庭成功申请英国私校。

