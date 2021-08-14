手游设计岳飞“肉袒牵羊”被批抹黑英雄篡改历史

中国历史研究院前天发文称，近日某手游设计一个“岳飞”立绘，“岳飞”袒露上身，牵羊免冠，而“肉袒牵羊”是古代一种极其屈辱的行为，指出该设计是对历史英雄人物的侮辱抹黑。央广网今天发评论称，肆意篡改历史的网络游戏是一种劣质甚至是有害的文化传播，呼吁有关部门对“跑偏了”的网络游戏“零容忍”，铲除其生存土壤。

研究院文章说，使用历史人物作为游戏角色形象，决不能忽略人物所具的历史意义。将“肉袒牵羊”用在岳飞身上，表面看是对历史的不了解，实为对历史英雄人物的侮辱抹黑。

文章指出，手游年轻玩家众多，更需要尊重事实、尊重历史。如果青少年接触的是扭曲的历史，那么历史将不成其为历史，民族记忆也将走向破碎与虚无。游戏虽小，意义不小。历史虽重，自轻则侮。

央广网在官方微博发评论指出，网络游戏具有公共文化产品的属性，也是一种历史和文化传播的载体，容易在潜移默化中影响参与者的思想和判断，从而被动接受人为“加工”的历史。

评论还说，历史是文化的支撑，肆意篡改历史的网络游戏是一种劣质甚至是有害的文化传播。网络游戏玩家的主体是青少年，错误地改编、戏说、调侃历史，容易引起历史观、民族观、国家观和文化观的误导。

评论呼吁网络游戏行业必须加强自律，相关从业人员对国家历史要有基本的尊重和敬畏，坚守创作底线。同时，行业主管部门也应强化前置审批管理，对“跑偏了”的网络游戏“零容忍”，铲除其生存土壤。

