扬州不参加核酸检测者将被记录失信

江苏扬州在主城区昨天进行了一次拉网式核酸检测情况大排查，对漏检人员将第一时间组织检测。当地警方提示，对于不参加统一组织的核酸检测的人员，将被作为失信信息录入到公共信用归集和服务平台。同时，扬州市邗江区邗上街道对辖区范围内未进行核酸检测人员实行有奖举报。

根据澎湃新闻报道，扬州市新冠肺炎疫情防控工作指挥部当日向主城各区下发紧急通知，要求全面摸清主城区居民核酸检测情况。

据上述通知，排查结合第七次人口普查数据、户籍信息、疫情防控大数据信息和小区物业掌握的住户信息，全面动员社区工作人员、楼栋长、网格员、物业、志愿者挨家挨户上门核查，摸清辖区内核酸检测情况，做到不漏一户一人。对沿街商铺、酒店、出租屋、单位集体宿舍等部位居住人员也要做到“一人不漏”。

据“扬州警方”微信公号提示，对于不参加统一组织的核酸检测的人员，将被作为失信信息录入到公共信用归集和服务平台，今后可能影响个人信贷、消费、从业、任职等。另外，根据不同情节，可处警告、罚款、拘留等治安管理处罚；甚至，还可能以妨害传染病防治罪定罪处罚。

此外，扬州市邗江区邗上街道消息，为做到辖区全员核酸检测全面覆盖、不漏一人，该街道昨天发布了《关于有奖举报未进行核酸检测人员的公告》，决定对辖区范围内未进行核酸检测人员实行有奖举报。

邗上街道鼓励居民举报辖区内自7月28全市第一次全员核酸检测以来从未进行过核酸检测的人员以及近三次核酸检测未参加的人员。经查实后，对从未进行核酸检测的人员条线索给予人民币100元（人民币，下同，约20新元）奖励，对近三次未进行核酸检测的人员线索给予人民币50元奖励。

据官方昨天通报，截至前天（12日），扬州市累计报告本土确诊病例510例。自7月28日报告确诊病例以来，病例数连续十多天两位新增。