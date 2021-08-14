爱奇艺宣布抵制职场潜规则

中国网络视频平台爱奇艺昨天下午发送公司全员信，宣布“抵制职场潜规则”、“践行简单文化”，并更新了《爱奇艺品牌行为守则》和《爱奇艺员工违反公司规章制度处理规定》。

根据21世纪经济报道消息，爱奇艺职业规范宣传与监督部在全员信中表示，“坚决抵制一切不良的职场潜规则”，为防止给员工个人及公司造成伤害，部门对《爱奇艺品牌行为守则》及《爱奇艺员工违反公司规章制度处理规定》进行了更新，包括不对他人以言语、行为等形式进行明示或暗示的骚扰，不对他人进行性骚扰；不在内部活动或外部交往中对他人采取任何形式的涉黄言论和行为；不以任何明示或暗示的方式强迫他人参加饭局、陪酒。

新规要求，不滥用权力、不恃强凌弱，不因自己处于强势位置而对他人进行言语、行为等任何形式的欺辱和霸凌；尊重他人人格尊严，不对他人进行地域、种族、年龄等任何形式的歧视；保护他人隐私，不传播或发送涉及他人隐私的信息。

新规鼓励员工维护个人正当权益，敢于对职场不良潜规则说不，如受到潜规则的侵害应及时向公司及相关部门进行反馈，也希望员工对受到侵害的人能够及时伸出援手或向公司及相关部门进行报告；同时，相关领导对自己工作和管理职责内的事情要及时予以处理、沟通和反馈。

在增列上述内容的同时，爱奇艺职业规范宣传与监督部也在《爱奇艺员工违反公司规章制度处理规定》中增加了与以上内容相应的严重违纪行为的规定。

继阿里巴巴、国台酒业等公司接连发生员工遭侵害事件，有关职场陪酒、性骚扰等话题也引起关注。

阿里巴巴方面前天发布全员公告，公布推动反性骚扰的机制化工作进展，内容包括成立工作环境委员会作为反性骚扰在内的工作环境相关事项的处理决策机构；修订此前的《阿里巴巴集团商业行为准则》，完善反性骚扰、反性侵的相关内容；着手建立ALI-WE（反陋习小组）等一系列常态工作机制，对集中反映的不当工作方式自查自清；定期组织反性骚扰和自我保护的员工培训等。