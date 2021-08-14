人民日报：香港律师会应更自觉肩负捍卫法治精神责任

中国官媒《人民日报》今天发表评论文章说，香港律师会在香港法治中扮演重要角色，与法治同行是其本分，捍卫法治精神属其义务。文章指出，律师会与反中乱港分子划清界限，就不会像“教协”一样轰然崩塌；拥护“一国两制”方针、遵守基本法，就不会像香港大律师公会一样走上穷途末路。同时，律师会的认识可以再通透些，更加自觉地肩负起捍卫香港法治精神的责任来。

根据人民日报客户端发布的评论文章说，拥有110多年历史的香港律师会本月底将举行周年大会，并改选部分理事，产生新的管理层。作为香港法律界知名专业团体，今后以怎样的面目投身社会建设，有示范作用，具标杆意义。香港律师会能否利用改选机遇与时俱进，保持专业性定位、发挥建设性作用，展现新气象、贡献新局面，在维护香港社会大局稳定上有所作为，既关系到本身的生存发展，也关系到香港的繁荣稳定。

文章指出，站在法治的一边，是香港律师会应有的觉悟。“港独”“黑暴”“揽炒”的本质就是违法作乱，就是选择与法治为敌，就是要让香港在法治的轨道上脱轨、法治的优势失势。在香港法治上，香港律师会扮演重要角色，与香港法治同行是其本分，捍卫香港法治精神属其义务，而香港法治的兴衰存亡更直接关系其自身的兴衰存亡。

文章以修例风波为例，指香港律师会曾发声谴责暴力，也曾对反中乱港分子攻击法院明确表态，说明其知晓这一根本利害，明白这一基本道理，而这也正是香港律师会被认为没有变质为“政治化团体”的重要原因。

文章称，香港律师会的认识可以再通透些，更加自觉地肩负起捍卫香港法治精神的责任来。作为拥有万余名会员的律师协会，香港律师会的发展取向直接影响业界走向，深度关联法治方向，其所能决定的不仅是会员的发展利益，还包括市民的法治权益。香港律师会对会员负责，就应当选择搞专业不搞政治；对市民负责，就应当选择搞建设不搞破坏。文章还说，

文章提到，早前香港大律师公会前主席、资深大律师谭允芝曾苦心劝言，香港律师会不应步香港大律师公会后尘，选择以“政治化选举”的方式沦为“政治化团体”。在香港律师会改选前的相关讨论中，其多名资深理事也提醒会员当引以为戒。文章提醒，香港律师会应以理性的选举呈现与香港大律师公会的不同，展现贡献香港拨乱反正的坚定意志，体现贡献香港由乱及治的坚定决心。

文章还说，律师会与反中乱港分子划清界限，就不会像“教协”一样丧失特区政府的认可，一朝轰然崩塌；拥护“一国两制”方针、遵守基本法，就不会像香港大律师公会一样断绝与大陆的交流合作，走上穷途末路；不骑劫业界，不沦为外部反华势力棋子，就不会像黎智英、黄之锋之流一样坠落悬崖深渊。一个全新面貌的香港律师会所能给自己带来的，就是更有力的政府支持、更充分的两地合作、更丰富的市场机会。

文章最后说，中央在香港所做的一切，从“一国两制”的设计初衷，到国安法对香港的守护，都是为了香港好，为了香港同胞好。香港律师会成立的初衷，相信也是要发扬光大香港法治的独特优势，在法治领域为香港社会谋福祉，让香港享誉国际的法律人才有更大的舞台施展才干。