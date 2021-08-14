澳洲驻台代表称其中文名意为“心中有台湾”

澳大利亚驻台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）日前接受台媒访问时透露，自己的中文名“露”和“珍”两字的涵义就像露水一样珍贵，她很喜欢，而“怡”字则代表“我的心中有台湾”。

根据中央社报道，资深职业外交官露珍怡今年2月1日履新，她在到任前就开始上中文课，为驻台生涯作准备，迄今已以中文发表数则社论，推特更以中英文经营，澳洲驻台办事处面簿也上传了她以中文录制的影片。

“语言是了解不同文化及思维方式的窗口，也是一个人身分认同及文化的核心”。露珍怡提到，澳洲是个成功的多元文化、多种语言的国家，澳洲有三分之一人口在海外出生，她自己就是希腊裔澳洲移民。

露珍怡说，如同许多澳洲人，她从小在双语环境成长，点燃对语言的热情，后来因为外交生涯在不同国家生活，而有学习多种语言的机会，盼驻台期间能学习台语、客家话及原住民族语。

露珍怡上任不到半年，便经历台湾严峻的本土疫情，她表示：“公卫医疗专业人员在疫情时期承受著巨大压力，我们非常感谢他们为保护我们的安全所做的努力”。

东京奥运举办期间，露珍怡数度于社交媒体上发文为台湾及澳洲选手加油喝采，显示她拉近台澳情谊决心。露珍怡说，澳洲与台湾在东京奥运会都取得史上最佳成绩，未来在疫情允许情况下，将持续推动双方旅游观光。

今年是澳洲驻台办事处成立40周年，露珍怡透露，办事处计划在未来几个月推出一系列精彩活动欢庆澳台情谊，包括10月的“40年、40个故事”计划，一同庆祝在科学、艺术、商业、体育、学术及青年间交流等长期且密切的伙伴关系。

澳洲外交官露珍怡曾于2011至2014年担任驻希腊大使，并曾派驻日本、阿根廷及伊朗等国，熟稔八种语言。

