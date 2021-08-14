河南一公职人员黄码不报备密接后去单位被警告处分

河南驻马店市纪委监委通报，市教育局学生资助中心一名工作人员王勇上月去张家界游完，在其健康码显示黄色后既未向社区或单位报备，又未引起警觉和重视，继续游玩，并在明知自己是无症状感染者的密切接触者后仍到工作单位，给他人造成安全风险隐患，日前被予警告处分。

根据“掌上驻马店”微信公号消息，上述通报指出，王勇上月11日至25日公休假期间，与他人前往南京、张家界、凤凰古城等地自驾游。7月21日，王勇等人到达张家界时，其健康码显示黄色，但王勇既未向社区或单位报备，又未引起警觉和重视，继续游玩，至25日凌晨返回驻马店市区后，又到多个公共场所进行活动。

通报称，7月26日，大连市疫情防控部门公布该市旅居张家界人员中有三人是冠病无症状感染者。7月27日中午，王勇未经单位批准，擅自乘高铁到郑州办理私事，违反工作纪律。7月28日中午，张家界旅游公司明确告知王勇属于大连三名无症状感染者的密切接触者，建议王勇居家隔离，王勇明知自己是无症状感染者的密切接触者，未及时采取妥善的防控措施，下午仍到市教育局，给他人造成安全风险隐患。

7月29日，王勇等六名高风险人员活动轨迹公布，在社会上造成不良影响。按照干部管理权限，经市教育局局长办公会周三（11日）研究，决定给予王勇警告处分。

通报指出，王勇作为一名党员干部，在机关工作和疫情防控中，不但没有发挥模范带头作用，反而缺乏纪律观念和风险防范意识，受到严肃处理，完全咎由自取。

通报强调，要充分认清形势，强化政治担当。坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，坚决快速有效遏制疫情输入扩散，坚决巩固来之不易的防控成果。

通报还指出，要坚持问题导向，严格监督检查。严明纪律要求，精准执纪问责。要坚持实事求是、依规依纪依法，精准追责问责，严肃查处不担当不作为乱作为、推诿扯皮、擅离职守等形式主义官僚主义问题。对于典型问题一律点名道姓通报曝光，以铁的纪律为夺取疫情防控胜利提供坚强保障。

