人大常委后天开会 料审议《反制裁法》

中国全国人大常委会会议将于下周二（17日）至周五（20日）在北京举行，全国人大常委谭耀宗说，届时审议将一条全国性法例纳入《基本法》附件三，“有些估计都是关于《反外国制裁法》”。

综合《星岛日报》、《明报》报道，谭耀宗昨天透露，如果能通过香港本地立法实施《反外国制裁法》，因有时间研究如何落实相关法律精神。

全国人大常委会在今年6月10日通过《反外国制裁法》16项条文，当中列明，任何组织和个人均不得执行或者协助执行外国国家对中国公民、组织采取的歧视限制措施，受侵害公民及组织可依法向人民法院提起诉讼，要求赔偿损失。

中国全国港澳研究会副会长刘兆佳早前分析称，如将《反外国制裁法》纳入附件三，可让北京依法有系统地及强力地反制外国对香港采取的制裁，令外国对香港进行制裁时多些顾虑，对香港有一定的保护作用，也减少外国通过制裁香港来打击中国的诱因。

另一方面，谭耀宗也说，《基本法》23条的部分内容是目前《香港国安法》未有涵盖的，包括泄露国家机密、禁止香港政治团体与外国联系等，因此需继续推动23条立法填补漏洞。

谭耀宗并认为，如果驻港解放军在2019年反修例抗争期间协助港府执法，是符合《基本法》要求的。他说：“当时有人指这样下去不行，警察也撑不下去，不如要求派驻军，要求驻军出动，这是可以的，因为按照《基本法》，如果特区政府解决不到治安问题，有需要可以请求中央帮助我们解决。”