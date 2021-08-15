扬州卫健委主任等12人防疫不力被问责

继中共江苏省纪委监委后，扬州市官方也通报针对冠病疫情防控职责不力人员的处理情况，扬州市卫健委党委书记、主任赵国祥等12人被问责。

扬州市纪委昨天（14日）在官网上通报，赵国祥因履行疫情防控工作职责不力，对基层监管指导不到位，被给予党内严重警告、政务降级处分。

扬州市邗江区政府副区长丁明哲和扬州市广陵区政府党组成员、副区长叶浩，则因履行疫情防控管理监督职责不力，疫情防控措施不到位，分别被给予政务降级和党内严重警告处分。

其他被问责的官员包括广陵区卫健委主任李彬；广陵区湾头镇党委书记、广陵新城党工委副书记吴德裕；扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区梅岭街道党工委书记李家奎；邗江区双桥街道党工委副书记、办事处主任陆春军；蜀冈-瘦西湖风景名胜区梅岭街道党工委副书记、办事处主任姚义龙；以及扬州市公安局四名警务人员。

江苏省纪委监委前天公布，担任扬州市疫情防控工作指挥部副总指挥，扬州市常务副市长陈锴竑因履行疫情防控管理监督职责不力，被给予党内警告处分。

扬州市副市长余珽、扬州市邗江区区委书记钱峰和扬州市广陵区区委书记朱勇也因防控管理监督职责不力被问责，其中余珽被给予政务记大过处分，钱峰和朱勇除了被给予党内严重警告处分之外，也被免去两人的区委书记职务。

自官方在7月20日通报江苏南京禄口国际机场有工作人员核酸检测呈阳性以来，江苏截至本月13日的累计本土确诊病例有760例，其中扬州市有510例。