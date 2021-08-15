亚马逊封闭5万中国卖家

美国零售巨头亚马逊（Amazon）自5月起以向消费者索取虚假评论等为由，对平台上5万个中国卖家进行封店。消息人士透露，广东省官方前天（13日）召开调研座谈会，以了解亚马逊封店事件所带来的影响。

据中国《证券时报》引述消息人士报道，此次调研是根据广东省领导批示。广东省商务厅调研组前往深圳，了解跨境电商企业受亚马逊封店影响，以便制定相关措施，帮助受影响企业走出困境。

消息人士称，这个座谈属于小规模的闭门会议，参会的企业代表在10人左右，以跨境电商行业的深圳龙头企业为主，也有一些腰部的卖家。

调研会重点讨论的课题包括企业受亚马逊封店影响实际情况，包括封店数量、涉及产品品牌、被冻结资金、交易额影响以及裁员人数等；封店对企业正常生产经营造成了哪些困难；企业目前已采取哪些自救措施，如司法诉讼、平台申诉、清理海外库存等；以及需要政府部门提供哪些具体帮助。

据报道，亚马逊自5月起利用《卖家行为准则》等格式条款掀起一波“封店潮”，不少主营跨境电商的中国企业受到了很大影响。封号的原因主要有“不当使用评论功能”、“向消费者索取虚假评论”、“通过礼品卡操纵评论”等。

深圳市跨境电子商务协会统计，在过去的两个多月时间，亚马逊平台上被封店的中国卖家超过5万，已造成行业损失金额预估超千亿元人民币，而深圳电商行业在此次封店风波中受损最为严重。Marketplace Pulse公布的数据显示，在亚马逊上的中国卖家当中，深圳占了将近32%。

深圳市跨境电子商务协会会长王馨称，被封店的卖家反映，封店原因多是“违反平台规则”，主要就是涉嫌所谓测评问题，最典型的就是卖家随商品放置小卡片向客户索取好评，这是关停账号的重要事由。

王馨认为，当务之急是希望中国政府出面成立中美跨境电商贸易代表磋商专家团，牵头与亚马逊平台开展对话，寻求最优解决方案。此外，引导中国卖家合规化经营，尤其在中国跨境企业高度依赖亚马逊、PayPal、面簿、谷歌平台流量开拓全球市场的当下，不要触碰平台红线。

她也建议，中国卖家应加速开启全面建站之路，一方面可以考虑自建独立网站，另一方面可在速卖通、WISH、eBay、Lazada等海外平台开店。

