韩国瑜不参选国民党主席

台湾在野的国民党上周四和五（12日和13日）让有意角逐党主席人士领取参选表格，外界前高雄市长韩国瑜在截止日期前并没有领取表格，意味着他将不会参选党主席。

综合台湾《联合报》和《自由时报》报道，现任党主席江启臣、前新北市长朱立伦、前彰化县长卓伯源、孙文学校总校长张亚中已领取参选表格。国民党将在明后两天（16日和17日）进行参选人登记程序，如果这四人完成登记，党主席选举将出现四角战。

消息人士透露，国民党内各方势力劝进韩国瑜的动作从去年底起就没有停过。韩国瑜曾敦请媒体人赵少康出马参选，但赵少康最后无法参选，国民党声势自冠病疫情以来也并没有得到改善。韩国瑜曾一度动念参选，但最后因多数蓝营首长不支持，才决定不参选，韩家军及支持者将成为其他参选者积极争取的对象。

据报道，江启臣前天低调前往桃园，并与退伍军人团体座谈，直捣朱立伦大本营。朱立伦则南下拜访台南市议会国民党团。与会人士转述，朱立伦称若当选党主席，会结合台商向上海复星公司购买疫苗，解决疫苗不足问题。

卓伯源前天承诺，若他当选党主席，2024年不选总统和立委，会专职当抬轿者、整合者与造王者。他也质疑朱立伦选党主席是为了选总统，要朱立伦承诺不选2024年总统选举，并对2016年违背不选总统誓言道歉。