组织过许多大型游行和集会的香港民间人权阵线（民阵）今天中午宣布解散。

根据民阵在社交媒体面簿上发布的声明称，该组织已于前天（13日）召开周年大会，出席成员团体一致议决由即日起解散；同时，民阵约160万港元（约28万新元）的资产，会指示民阵资产托管团体捐给合适的团体。

民阵在声明中说：“近一年多来，政府不断以疫情为由，拒绝民阵及不同团体的游行申请，各成员团体遭受打压，公民社会面临前所未有的严峻挑战。民阵本希望继续以原有的方式与大家迎难而上，可是，召集人陈皓桓已因多宗案件身陷囹圄，秘书处已无法维持运作，而在没有成员参与来届秘书处的情况下，只能在此无奈宣布解散。”

民阵也表示感谢香港市民过去19年来与该组织并肩同行，一同经历反23条立法、反高铁、反大白象工程、雨伞运动、反修例运动，并且创造50万人、100万人、200万人游行的纪录，“让诉求响彻整个城市，让世界看到香港，让灯光照耀黑暗，让民主自由种在人心”。

民阵最后在声明中说：“虽然民阵今天不再存在，但我们相信，不同团体仍然会继续坚守理念，毋忘初衷，撑住公民社会！”

据报道，民阵解散的消息早在几天前就已传出，只剩下八个团体成员的民阵前晚曾开会，支联会副主席邹幸彤、社民连副秘书长陈宝莹等部分团体成员都有参与，各人会后均拒绝向媒体作出回应，但《文汇报》《南华早报》等港媒引述消息指会议正式通过民阵解散的决定。

2002年成立的民阵，由数十个民间团体及政党组成，多年来组织的游行示威，包括2003年“七一”50万人大游行、反修例风波期间的多场游行等，但随着《香港国安法》的实施，民阵被警方质疑违反社团条例以及国安法，多个团体近月已陆续退出民阵。

北京与港府近期加紧整肃香港的民主派组织与政团，香港教育专业人员协会上周已宣布解散，有港媒称，当局接下来的目标除了民阵，可能还包括职工盟、香港大律师公会与香港记者协会等。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强早前接受《联合早报》访问时指出，民阵自从2003年成功发动50万港人上街游行反对《基本法》23条立法后，过去10多年在反对港府的群众活动中一直扮演着积极动员的角色。不过，《香港国安法》去年实施后，泛民再无能力举行大型游行活动，民阵的作用已经大减，“若民阵解散，象征性意义较大，意味着一个年代的终结，日后除非有一些突发意外事件，否则泛民很难再发动大规模有组织的抗争活动。”

陈伟强指出，过去大半年北京当局通过间接施压，已令一些香港民主派团体自动解散。他相信香港记者协会将会是当局针对的下一个目标。