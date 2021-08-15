财政司长称香港有宪制责任落实反外国制裁措施

香港财政司司长陈茂波强调，反外国制裁是中国外交事务，属中国中央事权，香港有宪制责任落实。

陈茂波今天（15日）在博客上写道，全国人大常委会早前通过《反外国制裁法》，为的是要让政策工具箱里有更多样化的反制手段，可以相称的力度来作出抗衡及应对。

他说：“丰富‘工具箱’内的选项，可视之为‘被动式’的防御部署，确保有足够的还击力量，让横蛮的对手面对现实、回复理性的态度协商解决问题，这是‘以战制战、以战止战’的策略。”

陈茂波指美国面对中国的迅速发展，一再无理遏制打压，甚至利用香港作为干扰中国发展的手段，包括取消对香港的特殊关税待遇、实施科技产品出口管制，对香港营商环境肆意造谣中伤，甚至无理制裁中央和特区官员等。他说：“这些都是意图对香港营商环境造成严重干扰，此等霸凌行径正变本加厉。”

至于《反外国制裁法》会透过什么方式在港实施，陈茂波称，这还有待全国人大常委会作决定，但过去两年的发展显示，国家每个举措都是针对新出现的挑战而作出的有力回应，背后考量是为了香港的长远稳步发展。

《反外国制裁法》一旦在香港实施，陈茂波预测，有人可能会借此炒作，试图削弱香港国际金融中心的地位及抹黑香港的营商环境，甚至造成市场波动来混水摸鱼，“我们必须提高警觉、有所准备，并在这些时候加倍注意管理风险。”

全国人大常委会将从后天（17日）至周五在北京召开会议。据香港《星岛日报》报道，港区全国人大常委谭耀宗说，常委会届时将就一条全国性法例纳入《基本法》附件进行审议，“有些估计都是关于《反外国制裁法》，所以要等到北京才能清楚了解。”