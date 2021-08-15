胡锡进：很多人怀疑民阵借解散来销毁证据

针对香港民间人权阵线（民阵）今天宣布解散，中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进形容，这是继香港教协上周宣布解散后，香港反对派阵营的又一大溃散。他强调，很多人怀疑民阵要借解散来销毁犯罪证据。

组织过许多大型游行和集会的民阵今天中午宣布解散。

根据民阵在社交媒体面簿上发布的声明称，该组织已于前天（13日）召开周年大会，出席成员团体一致议决由即日起解散；同时，民阵约160万港元（约28万新元）的资产，会指示民阵资产托管团体捐给合适的团体。

民阵也在声明中说，感谢香港市民过去19年来与该组织并肩同行，一同经历反23条立法、反高铁、反大白象工程、雨伞运动、反修例运动，并且创造50万人、100万人、200万人游行的纪录，“让诉求响彻整个城市，让世界看到香港，让灯光照耀黑暗，让民主自由种在人心”。

胡锡进今天下午透过微信公号“胡锡进观察”撰文批评，该声明对民阵这些年罄竹难书的罪行无任何反思之意。

他并说：“这个最后宣告解散并发表声明的‘民阵’已经不是2019年最嚣张时期的那个‘民阵’了，当时的‘民阵’汇集了香港的48个反对派组织和团体，可谓一呼百应，制造了‘修例风波’那样的大规模持续动乱。今年3月传出‘民阵’涉嫌违反国安法被调查后，反对派组织开始不断宣告与‘民阵’割席，避免受到牵连，街工、民协、公民党、民主党等在香港影响大的反对派团体和组织先后退出。到本月13日，‘民阵’开最后一次会议时只剩下8个团体成员，这个组织是在奄奄一息中宣告解散的。”

据报道，民阵解散的消息早在几天前就已传出，只剩下八个团体成员的民阵前晚曾开会，支联会副主席邹幸彤、社民连副秘书长陈宝莹等部分团体成员都有参与，各人会后均拒绝向媒体作出回应，但《文汇报》《南华早报》等港媒引述消息指会议正式通过民阵解散的决定。

胡锡进也称，上述声明的调子与民阵3月以来的不断溃散和最终宣告解散这一结局的现实趋势形成强烈反差。

“它显然有些装腔作势。自己为逃避国安法的惩罚一关了之，很多人怀疑他们还要借解散来销毁证据，一边如此畏惧国安法而关张封门，一边又在作鸟兽散前从门缝里说几句硬话充好汉，怂恿他人‘别怕’，这就是‘民阵遗言’让很多人感受到的滑稽样子。”

胡锡进最后写道：“香港在回归一部历史正剧，曾经粉墨登场的反对派势力中哪些人触犯了法律，该不该予以追究，如何追究，通常来说他们今天的表现会参与对这些问题的定性，因此我们最后想说，曾经起了破坏作用的极端反对派势力早悔改，早调整，就会多一份主动性，执迷不悟者只会付出更大代价。”

