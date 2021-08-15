中国监管风暴促使投资者涌向政府支持领域

美国媒体报道，中国的企业整顿行动已重创互联网类股，正促使投资者转向高科技制造和可再生能源等仍受中国政府重视的领域。

《华尔街日报》称，过去一个月里，在A股市场上市的中国半导体公司、电动汽车制造商和太阳能电池板生产商股价上扬，科技巨头和课外教培公司的股票则遭遇了大规模抛售。

沪深两市并未完全避开中国政府针对民营企业掀起的监管风暴的影响，但其表现明显好于在美国和香港上市的中国公司股票。

据报道，自7月初以来，MSCI明晟中国A股在岸指数累计下跌3.2%，相比之下更广泛的MSCI明晟中国指数则下跌12%，腾讯、阿里巴巴、美团等境外上市中国互联网科技公司股价的走势对后一个指数有很大影响。

表现出色的是追踪A股市场上新能源企业、半导体制造商和电动汽车公司股票的一些指数，自7月初以来上涨4%至18%不等，扩大了近几个月的涨幅。

摩根士丹利分析师最近表示，虽然中国的新规瞄准了金融科技、线上服务和教培等行业，但中国政府对于高端制造业和可再生能源等行业继续提供支持。分析师指出，满足中国民众需求的国内品牌以及创新药物和生物技术公司，预计也能受益于政策支持。

《华尔街日报》引述新加坡M&G Investments的投资组合经理Vikas Pershad说，一些市场人士认为，中国正试图将资本和人力资源从互联网公司引向那些有助于增强中国自立的行业。

他补充说：“中国决策者正试图实现一种新的平衡，因为之前的资本流动似乎与政府规划的长期且自上而下的优先发展目标不一致。”由于担心潜在的监管风险，M&G在去年年底减持了中国互联网公司股票，并增加了对更符合中国政府发展目标的行业的配置，包括医疗健康、移动服务及先进计算能力。该公司还将一些资金转投入印度和韩国的股票。

自从金融科技巨头蚂蚁集团的重磅IPO在2020年11月被叫停后，中国监管机构已扩大了整顿范围，对互联网金融、电子商务、外卖、网约车、教培和电子游戏等行业的几十家公司都展开了行动。监管机构已把目标对准反竞争的商业行为、数据安全和隐私方面的不当行为以及其他问题，实施罚款和其他处罚，并要求这些公司纠正问题。

据报，在中国采取的上述措施中，很多是因为中国领导人希望解决社会、经济和国家安全方面的优先事项。中国已制定碳减排计划，并承诺抑制持续上升的教育、住房和医疗成本。

中共政治局在7月30日的会议上表示，支持新能源汽车加快发展。这一表态重申了对该行业的支持；此外，在中美关系依然紧张的情况下，中国政府也在推动国内制造业的自主可控能力。

负责普信亚洲（日本除外）股票策略的基金经理Anh Lu向《华尔街日报》说，那些有助于中国实现气候和环境目标的公司料将从中国政府的相关举措中受益。Lu还看好参与她所称的“进口替代”公司的股票，其中包括电动汽车零部件供应商和参与制造自动化设备和半导体产品的公司。

她说，美中紧张局势已催生更多要求加快进口替代进程的压力，因此其中一些公司眼下的发展速度正快于本来应有的速度。

例如，得益于中国电动汽车产业的蓬勃发展，车企比亚迪和电池制造商宁德时代的股价在今年飙升。中国最大芯片制造商中芯国际的股价近几个月来也走高。

转向可再生能源的全球大势也让中国的太阳能电池板制造商和组件生产商受益，这些厂商在该行业的供应链中举足轻重。HSBC Global Research亚太区电力、公用事业、可再生能源和环境主管Evan Li表示，这是颇具结构性的增长机会。 Li补充说，这些总部设在中国的公司拥有成本优势，因此在全球舞台上有很大竞争力。

瑞银证券中国股票策略师Meng Lei说，很多离岸投资管理机构正把资金撤出互联网类股，转而投向新的热门行业。他说，但这些行业现在的估值很高，投资空间非常拥挤，未来两到三年的增长基本已反映在股价中。

