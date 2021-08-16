华春莹：敦促日本彻底同军国主义切割

针对日本首相菅义伟早前向靖国神社供奉香火钱，以及前首相安倍晋三等参拜了靖国神社，中国外交部发言人华春莹昨天（15日）批评，这再次反映出日本对待自身侵略历史的错误态度，“敦促日方切实信守正视反省侵略历史的表态和承诺，在靖国神社等历史问题上谨言慎行，彻底同军国主义切割”。

华春莹在中国外交部官网以答记者问形式说，昨天是日本战败并宣布无条件投降76周年纪念日。她表示，76年前，中国人民同世界人民一道，打败了日本军国主义侵略者和法西斯主义，取得了正义战胜邪恶、光明战胜黑暗、进步战胜反动的伟大胜利。这一历史性时刻值得国际社会永远铭记。

随后，华春莹指出，靖国神社是日本军国主义发动对外侵略战争的精神工具和象征，供奉有罪行滔天的14名二战甲级战犯。日本一些政要在靖国神社问题上的所作所为，是对历史正义的亵渎，也是对包括中国在内亚洲受害国人民感情的严重伤害，“再次反映出日方对待自身侵略历史的错误态度”。

华春莹强调，中国已通过外交渠道在北京和东京向日本严正交涉，表达强烈不满和坚决反对。中国敦促日本切实信守正视反省侵略历史的表态和承诺，在靖国神社等历史问题上谨言慎行，彻底同军国主义切割，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。