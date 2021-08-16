大陆学者认为港反对派组织须整顿内部

香港教育专业人员协会和民间人权阵线先后宣布解散后，中国大陆学者田飞龙预料，其他民间组织也会受压，并认为反对派组织仍有生存空间，但必须整顿内部，表明拥护一国两制、爱国者治港等原则。

据香港《明报》今天（16日）报道，全国港澳研究会理事、北京航空航天大学法学院副教授田飞龙认为，教协与民阵考虑到自身法律风险等因素而决定解散，是中国中央政府施展“组合拳”下的现象。

田飞龙也认为，其他与本土激进势力同行、勾结外国势力的组织也有压力，并点名香港职工会联盟和香港护士协会，指这些组织走政治化路线。他说：“（香港）国安法前，在法律上是灰色地带；国安法（落实）后具备明显的违法性。”

不过，他相信，反对派组织仍有生存空间，但应参照《香港国安法》主动改革自身，进行内部整顿，并有实际行动落实改革，不能蒙混过关。

有19年历史、组织过多场大型游行和集会的民阵昨天发表声明称，上周五（13日）召开的周年大会上，出席成员团体一致议决由即日起解散，约160万港元（27万9000新元）资产会指示民阵资产托管团体捐给合适团体。

随着北京持续施压，有分析预计香港民主派团体将迎来解散潮；职工盟和香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）等团体，可能成为下一阶段特区政府清查的首要目标。