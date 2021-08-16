中国证券业协会对19家网下投资者采取自律措施

中国19家科创板网下投资机构被发现存在未严格履行定价决策程序等问题，中国证券业协会就此对这些机构采取自律措施，包括暂停网下投资者资格，或发出警示。

中国证券业协会上周五（13日）在官网上公布，协会会同上海证券交易所针对部分科创板项目报价一致性较高的线索，对这19家网下机构投资者开展联合现场检查。

协会指这些投资者主要存在内控制度不完善、定价依据不充分、未严格履行定价决策程序、工作底稿未妥善保存等问题。

协会决定暂停一家保险公司网下投资者资格一个月，暂停一家证券公司资管子公司、四家基金公司，以及四家私募基金管理人暂停新增配售对象注册一个月。一家证券公司资管子公司、六家基金公司和两家私募基金管理人则被给予警示。

据中国《证券时报》报道，部分机构被发现合规意识淡薄，未明确通讯设备管控、关键环节双岗复核等内控制度，或者存在实践操作和内部规定“两张皮”等现象。

此次检查也发现其他问题，包括：报价信息通过口头、微信群消息等方式传达交易人员，通讯设备管理不严格，存在较大价格泄露风险；未建立有效的估值定价模型，研究报告未明确报价区间建议或者缺少参数设置的详细说明，最终报价结果缺少充分有力的定价依据；研究报告、定价决策过程及决策依据未留痕存档，个别机构存档备查的研究报告未在询价结束前定稿或上传内部系统等。