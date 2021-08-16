山西省疑似爆发皮肤炭疽疫情

中国山西省疑似爆发皮肤炭疽疫情，有九人疑似染病。

据中国央视新闻昨天（15日）报道，山西省文水县刘胡兰镇通报，该镇保贤村陆续有村民出现四肢丘疹、继而变为水泡、溃破结痂变黑，且有水肿、淋巴肿等相似症状。

官方初步流行病学调查显示，该村有九人有上述类似症状，其中四人在山西省会太原治疗，其余五人则在保贤村。有两名在太原接受治疗的患者已经出院。

在文水县的五名病患已进行隔离治疗，工作人员也对五人的活动场所及排泄物等进行消毒，对接触者进行排查管控，对保贤村开展病例主动搜索，并嘱村医加强监测，一旦发现类似病例立即报告。

这九人均在保贤村从事肉牛饲养、屠宰、贩卖等相关工作。

辽宁省6月曾协查一例山西文水籍炭疽病例，文水县疾控中心对此病例一直进行调查追踪。

北京市本月较早时也通报一起从外地赴京就诊的肺炭疽病例。据《北京日报》报道，病患来自河北省承德市围场满族蒙古族自治县，在当地有牛、羊及其制品接触史，发病四天后由救护车转运赴京就诊，在医院隔离治疗。

另据香港《南华早报》报道，美国疾病控制和预防中心的资料显示，炭疽是存在于土壤中的一种细菌，家畜或野生动物有可能在受污染的土壤、植物或水源接触到炭疽，而接触到染病动物，或食用受到污染的动物制品是人类染病源头。炭疽可导致人类和动物引发严重疾病。