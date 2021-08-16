中国钢铁产量大幅下降

中国7月钢铁产量降至15个月低点，行业开始兑现中国政府力推产量较去年创纪录水平下降的承诺，以遏制碳排放。

中国国家统计局周一公布的数据显示，钢铁产量同比下降8.4％，至8680万吨。前七个月，中国粗钢产量6.49亿吨，但仍比去年高8％。彭博社分析指，这表明占中国碳排放约15%的粗钢行业仍有进一步减产的空间。去年在政府转向基建支出以提振受疫情冲击的经济时，中国钢铁产量首次超过10亿吨。

煤炭产量为3.14亿吨，为至少四个月来的最低水平，因企业提高产量以满足夏季用电需求且中国国内一些煤矿因安全问题而暂时停产。天然气产量增长近10%，火电、核电、风电均实现两位数增长。

其他大宗商品方面，铝产量继续从4月峰值回落，此前洪灾和限电迫使冶炼厂缩减运营。在进口配额被推迟后，原油加工量从纪录水平回落，而且德尔塔变异毒株传播已导致燃料需求在当月底受到限制。

中国7月经济活动总体放缓程度超过预期，因新一波疫情为本已受洪灾和全球需求放缓冲击的经济复苏之路增添了新的风险。工业增加值、社会消费品零售总额和固定资产投资增速均低于预期，失业率上升。

彭博经济研究认为，经济数据疲软，尤其是消费相关数据，可能促使央行采取更多政策支持。

另外，中国国家统计局在新闻发布会上表示，将加大保供稳价力度，对下游行业和中小微企业加大支持力度。