中企高薪招募前监管部门官员 应对整顿风暴

中国的企业正在寻找各部委和监管部门愿意跳槽的官员，帮助他们应对民营部门遭遇的全面整顿。

据彭博社报道，猎头公司的数据显示，最受追捧的是来自金融体系监管机构以及工商信息等部委的官员，在一些情况下，公司给出的报酬达到近50万美元（67.80万新元），大约是公务员平均薪酬的60倍。

虽然招聘能够洞察中国监管体系的人一直都很重要，但其迫切程度目前可能比以往任何时候都更强。中国政府正在展开全面的监管行动，最引人注目的是就数据安全和反垄断问题对科技巨头和民办教育部门展开的整顿。

猎头公司米高蒲志驻上海董事杰奎琳·秦（音译自Jacqueline Qin）透露，一些公司客户给出的报酬超过300万元人民币（62.80万新元），对合适的候选人实际上是“预算不封顶”。

彭博社评论说，从激增的薪酬可以看出，在中国想挖到一名顶尖官员并非易事，前监管官员加入民营部门的行为会受到严密审查。与此同时，猎头公司说，可能旷日持久的整顿行动的全面性也让公司把目标定得很高，至少是部门副主管级别的官员，而这些人的供应相对匮乏。例如，证券监管部门和各部委的此类官员必须在离职三年后才能在被监管的公司任职。对于级别较低的公务员会缩短至两年。

这项工作也变得更加复杂，需要更深入的知识来预测监管变化以及游说和危机管理技能。而且与美国不同，中国的公共部门和民营部门之间没有旋转门。某位官员一旦跳槽到企业界，就几乎不能回头了。

杰奎琳·秦说：“如果一位政府官员已经达到部门主管级别，他/她的政治生涯就更加明朗和确定了，让他们为了钱而放弃并不容易。他们也明白，如今这是一项非常艰巨的工作，企业的要求有时是无法实现的。”

但鉴于诱惑之大，还是不断有政府官员进入商界。

原中国证监会发言人邓戈去年出任国信证券总裁。另一位证监会官员郭旭东去年加入武汉当代科技产业集团股份有限公司，担任副董事长。根据《人民日报》曾经报道，京东副总裁曾晨原是商务部官员。