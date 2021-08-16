赴美留学机场千米排长队 十万人民币票价再现

中国社交平台微博流传的照片显示，美国开放留学生入境后，有不少中国留学生在上海浦东机场排队值机去美国，有的航班等待值机和送行的队伍更长达千米。

据第一财经报道，自8月1日起，美国放开了留学生赴美的限制，持有F/M签证的学生将不再受“赴美禁令”的影响，可直接由中国前往美国，无需在第三国中转14天。

美国前总统特朗普于2020年3月签署旅行禁令，禁止在前两周内去过中国、巴西、南非、伊朗和欧洲大部分地区的非美国公民入境。

报道引述国泰航空透露，目前从北京和上海出发，经香港去美国的航班的确需求旺盛，机场值机时间和排队的确都很长，主要原因是一个学生可能会有几个家长陪同到机场值机；另外，疫情期间办理值机需要提交的资料也比平时多了不少。

据报道，目前赴美留学办理登机牌时，除了出示机票行程单和护照签证，还需要中文核酸检测报告、英文核酸检测报告、在美国的住址和联系人信息表格，以及进出境的旅行体检报告、健康声明书、开学时间证明等。

此外，由于每个学生大多都托运两件以上的行李，再加上疫情期间要保持一定间隔的排队距离，因此就造成了上述千米值机长队的情况。

同时，由于南京机场因本土疫情暴发后临时关闭，从南京出发的国际航班也都暂停，原本选择从南京飞国外的旅客都改选浦东机场出境，这也间接造成了浦东机场乘客量进一步增加。

对此，航空公司出台了一些临时性的应对措施，包括采用叫号排队值机的方式，没有叫到的乘客可以先在附近等候，并鼓励提前网上值机。

一边是赴美需求因美国开学在即的突然激增，一边则是中美航线航班量的屈指可数。报道提到，目前中美航班运力依然受限，在整个中美航线上每周只有不到20班直飞航班在运营，与疫情前的一天多班相差甚远。

美国达美航空中国区总裁黄康透露，这段时间确实是中美航线的高峰期。从暑期开始，中美航线的客座率就在逐步提升，最初是中国留学生放假或者毕业后，从美国回到中国，现在是中国留学生从中国去美国读书。达美航空的中美航线目前每周运营四个航班，每个航班基本都很满。

中美航线的供不应求也带来了票价的飞涨。7月份从中国大陆经中国香港转机去美国的机票，经济舱还能买到5000至8000元的机票，商务舱16000元左右（人民币，下同，3349.09新元），进入8月，经济舱机票已经涨到2至3万元，商务舱更是达到7至10万元。

不过，黄康认为，目前由中国留学生带来的中美航线爆发，是一个短期的高峰，由于旅游和商务签证还没有放开，以及仍在执行的落地隔离等政策，影响了不少人的国际出行意愿，“中美航线长航线的真正复苏预计要到明年。“

而根据国际航协的最新报告，以2020年1月为基准，目前国际航空旅行需求仍下降89%，预计到2021年下半年，国际市场需求可能仅恢复至2019年的34%，但各国国内市场有望恢复至96%。