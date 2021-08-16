青海成立财金风险防范工作组 省委书记省长“双组长”

中国青海省成立财政金融风险防范化解工作领导小组。值得注意的是，省委书记王建军和省长信长星担任“双组长”。分析认为，省委书记和省长都担任组长的安排较为少见，体现当地空前重视防范化解财政金融风险。

根据《青海日报》报道，青海省财政金融风险防范化解工作领导小组第一次会议在西宁召开。省委书记、省财政金融风险防范化解工作领导小组组长王建军出席并讲话，省长、领导小组组长信长星主持并讲话。

据第一财经报道，中央财经大学温来成告诉记者，从目前公开的信息来看，这是中国第一家省级财政金融风险防范化解工作领导小组。而且小组的规格很高，省委书记和省长都是该小组组长。

中国社科院财经战略研究院研究员杨志勇说：“双组长设置非常重要，说明地方对财政金融风险防范化解工作高度重视。重大风险防范是目前中国三大攻坚战之一。”

此前不少省份单独成立政府性债务管理领导小组，小组组长一般是由省长担任。此前一些省份成立了防范化解重大风险领导工作小组，一般由省委书记担任组长，省长担任副组长。

多位财税专家分析，中共中央要求落实地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制，目的在于压实地方防风险主体责任，守住不发生系统性财政金融风险底线。

对外经贸大学教授毛捷分析，防风险靠下发政策文件很难真正管住，尤其是人没管住的话，一些制度就会被突破。因此要真正管控好风险，关键在于把人管住。青海省委书记和省长都是当地财金风险防范化解工作组组长，这对当地领导干部防风险工作激励监督作用比较强。

受经济增速放缓等影响，近些年青海经济增速放缓，目前当地也正在稳步恢复疫情后水平。根据中国央行发布的《青海省金融运行报告 （2021）》，青海省金融机构不良贷款和不良率实现“双降”。2020年末，青海省金融机构不良贷款余额206.3亿元（人民币，下同，43.17亿新元），较上年同期减少243.9亿元，不良贷款率3.1%，较上年同期下降3.6个百分点。

青海省财政自给率比较低，主要依赖中央财政转移支付。青海财政厅数据显示，截至 2020 年底，青海省政府债务余额为 2454.34 亿元，较 2019 年底增长 16.75%；政府或有债务为 23.84 亿元，较上年底下降 83.28%。 2020年青海省政府负债率（政府债务占当地生产总值比重）为81.65%，这超出了欧盟60%警戒线。2020年青海债务率（政府债务占综合财力比重）为123.74%，超出了100%警戒线。