赵少康称阿富汗是台湾前车之鉴

台湾媒体人赵少康认为，阿富汗是台湾的前车之鉴，强调台湾要靠自己的重要性，并批评民进党将台湾的前途和台湾人的生命完全交到中国大陆及美国手上，是愚笨又不负责任的做法。

赵少康昨晚（15日）在面簿写道，2001年911恐怖攻击发生后，时任美国总统小布什宣布“持久自由行动”，派兵进入阿富汗，20年来花了2兆5000亿美元（3兆3900亿新元），牺牲了2300名美军生命，下场竟然是落荒而逃。

赵少康说：“美国声称要阿富汗军队保护自己的国家，没想到用了1兆美金训练的30万阿富汗部队根本不堪一击，一下子就把政权丢光光。”他也写道，美军及盟军原来估计还可以拖一到一年半时间，没想到塔利班三个月就拿下了阿富汗，拜登下令调动3000名军人进入阿富汗，“讽刺的是，他们不是去帮阿富汗打仗，而是帮美国大使馆人员撤退。”

他也指出，美国和神学士（塔利班）在2020年2月签署协议，接着神学士与阿富汗政府于同年9月12日展开和平会谈，“谈谈打打就把阿富汗政府牺牲掉了。”

对赵少康而言，这不禁让人想起1975年美国在主导南北越签署巴黎和谈后，美军撤离，北越军队大举进犯南越，攻城掠地，南越政权垮台，美国派直升机把西贡大使馆人员仓皇撤走的悲惨画面。

他引述《纽约时报》上周五（13日）关于阿富汗局势的报道称，该报提出警告，台湾应该对阿富汗的遭遇感到紧张，应该觉得美国不可靠，但在台湾，关心阿富汗前途的人不多，在民进党的麻痹政策之下，大多数人民不知道阿富汗很可能就是台湾的前车之鉴。

赵少康将矛头指向民进党，指民进党灌输台湾人中国大陆不会打台湾、打了美国会来救的一厢情愿想法，既愚笨又不负责任。他认为，美国对台湾与对阿富汗的政策一样都是协助其他地区训练他们的军队，保卫这些地区，但两者不一样的地方是，美国给阿富汗钱，台湾给美国钱，并说：“没有美国派兵，你认为以台湾目前的军队素质及训练能抵抗多久？”

赵少康猜测，绿营一定会说台湾比阿富汗对美国重要，但他称，阿富汗位居中亚心脏枢纽地位，人口3800万，现在落入塔利班手中，很可能重新成为恐怖份子的重要养成基地，对美国的威胁大大增加，如果对美国不重要，“美国干嘛全盛时派军十万到阿富汗打仗？”

赵少康在最后说到，中国大陆不可测，美国不可靠，要靠还是要靠自己，两岸之间应该是要和不要战，如果要战就要好好准备，问题是台湾做好战争的准备。他说：“台湾如果不想成为第二个阿富汗，就要在‘和’‘战’之间想清楚，要和还是要战？和要怎么和？战要如何战？像现在一样，紧抱美国大腿就以为天下太平，混一天拖一天就以为永远没事，国无近虑，必有远忧，上下交征骗，不知险之将至。”