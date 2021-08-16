企业家车祸身亡 律师称蔚来私自接触涉案车辆

中国一名企业家乘坐蔚来汽车时，出车祸身亡，原因可能和蔚来的领航辅助驾驶系统功能相关。该案的律师指出，蔚来技术人员未经交警同意，私自接触涉案车辆进行操作的情况。

据21世纪经济报道，上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、美一好品牌管理公司创始人林文钦8月12日，在沈海高速涵江段发生交通事故，不幸去世，终年 31 岁。

当时，林文钦驾驶的是一辆蔚来 ES8，事发时车辆启用了NOP （领航辅助驾驶系统）。目前，事故原因仍在调查之中。

林文钦家属委托代理此案的北京权佑律师事务所执行主任林丽鸿8月16日透露，蔚来技术人员未经交警同意，私自接触涉案车辆进行操作的情况，交警昨日已传唤该蔚来技术人员做笔录，若调查结果是车辆数据被篡改或毁灭，涉嫌刑事犯罪，蔚来公司需要对本起事故承担全部责任。

对此，记者向蔚来方面求证，蔚来有关人士称，正在内部了解此事。

智能网联汽车储存在大量车辆的实时数据，对于交通事故的溯源探因能够提供帮助。

中国工信部8月12日发布的《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》中提到，企业生产具有自动驾驶功能的汽车产品的，应当确保汽车产品具有事件数据记录系统和自动驾驶数据记录系统，满足相关功能、性能和安全性要求，用于事故重建、责任判定及原因分析等。

其中，自动驾驶数据记录系统记录的数据应包括车辆及系统基本信息、车辆状态及动态信息、自动驾驶系统运行信息、行车环境信息、驾乘人员操作及状态信息、故障信息等。

NOP是一种自动驾驶辅助功能，可以使车辆在高速景地图覆盖范围内的大部分高速公路及城市高架路段内，按照导航规划的路径实现自动汇入主路、在主路巡航行驶并智能选择最优车道、根据导航规划自动切换至下一条高速/高架、自动驶离主路等操作。

根据事故发生的图片来看，林某驾驶的ES8在高速公路的某施工路段，撞上了静止的工程车辆。

在蔚来NOP的使用手册中明确提到，“领航辅助”无法响应静态障碍物（如路障、三角警示牌等），如前方存在事故或施工区域，请立即接管车辆以控制方向和速度。

因此，用户在使用NOP时需要时刻观察周围环境准备接管。蔚来方面也多次强调，NOP不是自动驾驶。