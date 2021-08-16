中国外交部：尊重阿富汗人民意愿和选择

针对阿富汗当前的局势，中国外交部发言人华春莹今天说，阿富汗局势已经发生重大变化，尊重阿富汗人民的意愿和选择。

据环球网报道，华春莹今天在外交部例行记者会上说，阿富汗战乱已经持续了40多年，停止战争实现和平，既是3000多万阿富汗人民的一致心声，也是国际社会和地区国家的共同期盼。

华春莹称，注意到阿富汗塔利班方面表示，阿富汗战争已结束，将协商建立开放包容的伊斯兰政府，并采取负责任行动，确保阿富汗公民和外国驻阿使团安全。

她并说，中国期待这些表态能够得到落实，确保阿富汗局势实现平稳过度，遏制各类恐怖主义和犯罪行径，让阿富汗人民能够远离战乱，重建美好家园。

至于是否计划从阿富汗撤离中国外交官，华春莹说，中国驻阿富汗使馆仍在正常运作，中国驻阿富汗大使和使馆人员仍然在坚守岗位，履行职责。

不过她提到，大部分在阿富汗的中国公民已经在使馆的安排下先期回国。现在还有一些自愿留下的零星人员，中国驻阿使馆同他们保持着密切的联系，目前他们都是安全的。

据路透社报道，阿富汗塔利班武装人员周日进入喀布尔，总统加尼已离开阿富汗，称他希望避免流血冲突，这使塔利班接近在被美国推翻20年后重新接管这个国家。逾60国发声明称，希望离开阿富汗的阿富汗人和国际公民都必须获准离开。