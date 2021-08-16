因参观日本靖国神社而引发轩然大波的中国艺人张哲瀚，早前被行业联合抵制后，又被全网封号。

新浪微博昨天（15日）宣布关闭张哲瀚个人账号、张哲瀚工作室账号及张哲瀚超话。公告写道：“张哲瀚由于在日本参观靖国神社等不当行为，引发社会各界强烈批评。张哲瀚的行为不仅伤害民族感情，而且对其受众中的青少年群体带来极恶劣的影响。”

搜索张哲瀚及其工作室账号可发现，账号已不存在。张哲瀚的抖音账号也被封禁。网易云音乐也下架了其相关音乐作品。

张哲瀚上周被网民发现，他曾在日本参加好友婚礼，场所是乃木神社，而且曾在靖国神社旅游自拍。随后《人民日报》、央视新闻等中国官媒点名批评张哲瀚，由他代言的品牌包括娃哈哈、潘多拉在内，也宣布与他终止合作关系。

乃木神社供奉日殖时代的台湾总督乃木希典。乃木希典在1894年中日甲午战争中，在中国东北的旅顺口击败清军，参与“旅顺大屠杀”；隔年在乙未战争中攻打台湾，占领清廷在台的台南府。靖国神社则供奉着日本在第二次世界大战时期的14名甲级战犯。

张哲瀚8月13日发布道歉声明表示：“为曾经无知的自己而羞愧，更要对之前不当行为深刻地道歉”，强调自己“不亲日”“是中国人”。

昨天是日本在二战时无条件投降的76周年。《人民日报》发文写道，日本天皇裕仁在1945年8月15日广播《停战诏书》，宣布日本无条件投降，“这是值得每个中国人永远铭记的一天”。