下午察：中国会不会承认塔利班政府？

塔利班势如破竹夺取首都喀布尔，阿富汗“变天”成为定局。邻国发生20年来最剧烈的局势变动，牵动整个区域的地缘政治，对利益攸关的中国意味着什么？

中国外交部发言人华春莹今天在例行记者会上表态说：“尊重阿富汗人民的意愿和选择。”

她称，中方注意到，昨天阿富汗塔利班方面表示，将协商建立开放包容的伊斯兰政府，并采取负责任行动确保阿富汗公民和外国驻阿使团安全；中方期待这些表态能够得到落实，确保阿富汗局势实现平稳过渡，遏制各类恐怖主义和犯罪行径。

阿富汗总统加尼仓促离开喀布尔后，阿富汗塔利班政治办公室发言人昨天宣告，阿富汗战争已经结束，该国的统治形式和政体模式将很快明朗化。

阿富汗总统加尼在塔利班夺取喀布尔后仓促离开阿富汗。（路透社档案照）

接下来，塔利班政权是否会在国际社会获得承认，成为各界关心的问题。

华春莹今天回应中国政府是否打算承认，或者会在什么情况下承认塔利班掌权的政府的提问时释放善意。

她说：“阿富汗塔利班方面多次表示希望同中方发展良好关系，期待中方参与阿富汗重建与发展，决不允许任何势力利用阿富汗领土做危害中国的事情，我们对此表示欢迎。”

她也强调，中方始终尊重阿富汗的主权独立和领土完整，不干涉阿富汗内政，奉行面向全体阿富汗人民的友好政策。

华春莹也表态说：“中方尊重阿富汗人民自主决定自身命运前途的权利，愿意继续同阿富汗发展睦邻友好合作关系，为阿富汗和平与重建发挥建设性作用。”

北京为塔利班执政做外交铺垫

塔利班在1996年至2001年期间最后一次掌权时，中国与阿富汗的关系处于中止状态。不过，阿富汗局势此次发生巨变前，北京已在为塔利班执政做积极的外交铺垫。

上月28日，中国高调发布中国国务委员兼外长王毅，在天津会见阿富汗塔利班政治委员会负责人巴拉达尔一行的消息。

巴拉达尔是阿富汗塔利班行政系统的首脑，也是塔利班领袖之下的“第二号”政治人物。巴拉达尔在天津做出的非常友好的政治表态，中国一些网民当时还称塔利班“够意思”“讲道理”，甚至有人喊出“阿铁”“塔铁”。

中国网民把与中国关系密切的巴基斯坦称为“巴铁”，意思是“铁杆朋友”和“铁哥们儿”。

巴拉达尔到访天津是塔利班上个月展开的一系列闪电外交一部分，塔利班高级官员也访问了德黑兰、莫斯科和土库曼斯坦首都阿什哈巴德等。

观察人士认为，中国公开与塔利班高级领导人进行政治接触，表明在阿富汗塔利班席卷全国之际，中国与塔利班已达成谅解，为双方将来扩大合作奠定了基础。

中国担忧阿富汗成分裂势力境外据点

大批希望逃离的阿富汗人今天聚集在喀布尔机场。（法新社）

不过，面对塔利班政权掌控阿富汗，中国并非没有担忧。

微信公众号“明叔杂谈”昨天发文指出，短期看，中国要做的是，看好国门，避免在阿富汗“变天”过程中，东伊运等恐怖主义分子趁乱进入中国，危害中国国家安全和社会稳定。

有西方媒体近日分析指，塔利班的崛起势头，对中国来说是一个尴尬的局面。

一方面，中国把新疆的不稳定，归咎于宗教极端主义，长期担心塔利班控制的领土，可能成为分裂势力的境外据点；塔利班上台后，无论是否支持境外组织，也可能让宗教极端主义受到鼓舞。

王毅在会见巴拉达尔时，特别劝告塔利班树立正面形象，奉行包容政策，同“东伊运”等一切恐怖组织彻底划清界限。他也呼吁阿富汗各派别、各民族应团结一致，自主建立符合阿富汗自身国情、广泛包容的政治架构。

巴拉达尔则对王毅说，塔利班绝不允许任何势力利用阿富汗领土做危害中国的事情，希望中方在未来阿富汗重建和经济发展中发挥更大作用。

位于北京的阿富汗驻中国大使馆。（法新社）

虽然塔利班已向北京承诺，不允许任何势力利用阿富汗从事有损中国的活动，但这个承诺的可靠度，仍有待观察。

设在美国的德国马歇尔基金会中国外交政策专家司马尔（Andrew Small）接受“德国之声”采访时指出，20多年前塔利班掌权时也有过类似承诺，那些在阿富汗境内的维吾尔武装人员被限制规模，但还是被允许存在。

另一方面，中国也坚持不干涉其他国家内政的政策。上海复旦大学南亚国际关系问题专家林民旺告诉路透社：“这是我们的务实之举。你想如何统治你的国家很大程度上是你自己的事，只是不要让它影响到中国。”

中国官媒积极铺垫民意

阿富汗“变天”后，中国舆论对塔利班的态度呈现两极化。

秉持“敌人的敌人就是朋友”的网民乐见美军撤退、塔利班当政；另一方反对声音认为，宗教色彩浓厚的塔利班会使阿富汗倒退回极端化而对中国产生不利，质疑“恐怖分子的话能信？”

中国官媒也在积极铺垫民意，为承认塔利班为合法政权做好准备。

有官方背景的微信公众号“牛弹琴”12日在一篇文章中为阿富汗塔利班解释：“我们说的塔利班，一般都是指阿富汗塔利班，简称阿塔，这是一支政治军事集团……巴基斯坦塔利班，简称巴塔，这才是恐怖组织，大家不用搞错了。”

文章也称，中国和塔利班接触“其实真不必奇怪”，“美国都和塔利班进行了多轮谈判，塔利班代表团还去俄罗斯、伊朗等国进行了沟通，来中国完全顺理成章”。

学者：中国很少带头承认一个新政权

复旦大学南亚研究中心主任张家栋接受《联合早报》采访时指出，传统上中国在面对新出现的政权时，会先看地区性组织、周边国家，以及联合国等国际机构的态度，很少非常积极主动地站出来，带头承认一个新政权；这一次的不同在于，中国本身也是周边国家，因此中国很可能与巴基斯坦、俄罗斯等周边国家一起，就是否承认塔利班政权进行协调。



塔利班武装人员昨天控制喀布尔的阿富汗总统府（视频截图）

至于评估的原则，张家栋指出，中国不太在意其他国家的政府采取哪种理论体系，只要符合国际法中实际有效统治、承担国际法的义务，就基本构成合法政权的要件。

但他也认为，中国会期待塔利班建立一个包容的政府。他说：“塔利班非常强调宗教，又以普什图人为核心，如何与其他教派、民族相处，会是中国对塔利班的一个观察。”

此外，中国恐怕不愿为一个走极端化路线的政权站台，而其中一个观察标志将是塔利班政府如何保障女性的权益。外界担忧，阿富汗妇女来之不易的权利和自由，将在塔利班的统治下被剥夺。

对此，张家栋指出，现代社会最重要的一个标志是女性平等权，包括受教育权和发展权。“尤其是塔利班这类原教旨主义的政权就更值得关注，这会是一个很重要的标志。”