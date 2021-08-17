王毅应约与布林肯就阿富汗问题通电话

在美军紧急撤离，塔利班接过阿富汗控制权之际，中国国务委员兼外长王毅昨天（16日）应约同美国国务卿布林肯通电话，重点就阿富汗局势及中美关系交换了意见。

王毅强调，中国愿同美国对话，促使阿富汗不再成为恐怖主义滋生地和庇护所，但美国不能一方面处心积虑遏制打压中国，损害中国正当权益，另一方面又指望中国支持配合。

据新华社报道，王毅昨天（16日）应约同美国国务卿布林肯通电话时说，把外来模式生搬硬套到历史文化及国情截然不同的国家水土不服，最终难以立足，一个政权没有人民支持是立不住的，用强权及军事手段解决问题只会使问题越来越多，这方面的教训值得认真反思。

王毅强调，中国愿同美国沟通对话，推动阿富汗问题实现软着陆，促使阿富汗不再发生新的内战或人道主义灾难，鼓励阿富汗建立符合阿富汗国情、开放包容的政治架构。

王毅也认为，美国应在助阿维稳防乱、和平重建上发挥建设性作用，并指美国前一段仓促撤军已对阿局势造成严重负面影响，下步如再制造出新的问题，更不是一种负责任的态度。他批评美国上届政府宣布撤销“东伊运”的恐怖组织定性，在反恐问题上搞双重标准，这是危险的，也是错误的，美国应改弦更张，为中美涉阿合作以及国际反恐合作扫除障碍。

他呼吁美国奉行理智务实的对华政策，尊重中国核心利益和重大关切，加强对话，管控分歧，推动中美关系早日重返正轨。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）则在官网上发表简短声明，证实布林肯和王毅就阿富汗局势发展进行交谈，包括阿富汗安全形势以及美中协助各自公民撤离至安全地点事宜。

另据美国《国会山报》报道，布林肯昨天除了致电王毅，也致电俄罗斯外长拉夫罗夫。

路透社报道，俄罗斯昨天公布，外长拉夫罗夫和布林肯讨论阿富汗局势，并同意继续与中国、巴基斯坦和联合国就阿富汗课题展开对话。