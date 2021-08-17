美证券交易委员会主席警告投资中国企业的风险

美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler周一就投资中国公司的风险发出了他迄今最直接的警告。

据彭博社报道，Gensler在视频信息中表示，美国投资者对一些在美国股票交易所上市的中国公司有很多地方并不了解。SEC几周前暂停了中国企业的首次公开募股(IPO)，直至它们就股东面临的投资风险披露更多信息。他并警告称，投资者可能不知道他们实际上是在买空壳公司的股票，而不是直接买入中国企业股份。

Gensler表示，他已要求SEC工作人员“暂停”放行中国公司使用空壳公司进行的IPO，并希望投资者能获得更多信息。

“这意味着披露关于中国政府可能会在游戏过程中大幅改变规则--就像他们最近做过很多次--那样的政治和监管风险，” Gensler在视频中说。

Gensler的评论正逢北京当局整顿民营企业之际。随着投资者重新评估政府会如何收紧对经济的控制力度，这些行动引发了相关中国股票的大幅下跌。

Gensler还重申，必须允许美国官员检查中国公司的财务审计。美国在去年12月通过了一项法律，要求中国公司允许美国官员审查其财务信息，否则将面临退市。

Gensler表示，“如果中国运营企业的审计师在未来三年内不提供他们的审计底稿和记录，那么这些企业--不管注册地在开曼群岛还是中国--都将无法在美国上市。”

随着滴滴今年早些时候在美国IPO后股价暴跌，Gensler面临着国会的压力，要求其加强对中国公司的审查。