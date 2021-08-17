民建联民调：67%受访者赞成港人自愿加入解放军

香港民主建港协进联盟的调查发现，有79%的受访者赞成政府应多协助市民认识大陆的情况；78%的受访者赞成举办更多活动增加市民对国防外交方面的认识；67%受访者赞成港人可以自愿加入解放军。

据香港01报道，民建联上月进行一项有关市民对中国国情及解放军的民意调查，访问1400多名市民。调查发现，有55%受访者表示对大陆情况“认识好深”；逾80%受访者赞成应更多认识中共；亦有78%受访者赞成应增加市民接触及认识解放军。

青年民建联副主席陈坛丹建议设立“中国现代及当代史馆”，展示中共的成立及发展历史，以及新中国面对的各项挑战，例如抗日战争、改革开放的困难及机遇等，让港人对中共领导的宪政制度、民族复兴事业等有正确认识。

他又建议解放军驻港部队主动接触民间团体及中小学校，邀请团体及学校安排普罗市民及学生参观展览中心，解放军亦可以考虑增加开放日的次数和日数。

陈坛丹指，调查反映港人对参军的期望持续增长，建议驻港部队能在开放日增加模拟军队或投考体验，并设立制度让港人可自愿参军，凝聚爱国爱港人士的力量，共同承担保家卫国的职务。被问到会否考虑参军，陈坛丹称须视乎届时年纪和体能是否适合。

民建联立法会议员张国钧认为，外交部驻港特派员公署可主动举办国际关系及国家安全等的教育及宣传活动，特区政府亦要主动回应外国发表任何涉港事务的言论，迅速反击虚假资讯及无理指控，迅速反击虚假资讯及无理指控，以免国际社会产生误会。

