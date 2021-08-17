学者称美从阿富汗撤军为专注与中国竞争

在美军撤出阿富汗、塔利班迅速控制首都喀布尔及全国多数地区后，有人认为中国大陆可能借此机会对台湾采取行动以测试美国对台湾安全的保证。不过也有专家说，美国自阿富汗撤军正是为了专注于与中国大陆的竞争，台湾在这种竞争下反而更具有举足轻重的地位。

据美国之音报道，前美国国防部长办公室主任博斯科(Joseph Bosco)认为，美国抛弃阿富汗会使任何台湾人或关心台湾的人感到担心，因为最强悍的人会在最艰难的时刻冲上去，但在阿富汗的例子上，美国这个最强悍的人却离开了。

博斯科认为，中国大陆、朝鲜都可能会利用这个机会测试拜登政府，看他们对盟友的保证是否可信。

《环球时报》在周一的社评中指出，民进党政府应该从美国撤军中汲取教训，阿富汗遭到美国抛弃后局势快速翻盘，“这是否是台湾未来命运的某种预兆呢？”

史汀生中心中国大陆项目主任孙韵则认为，中国大陆媒体或学者把阿富汗与台湾拿来做比较“是一种攻心战”，目的是要告诉台湾人民美国不可靠，但她认为这种比较“完全站不住脚”。

孙韵分析说，美国的国家利益并不以阿富汗为核心，“正是因为美国与中国有大国竞争关系，也正是因为美国要把它的注意力及政策上的资源，更多的转移到跟中国有关的这些方面，所以我觉得这才使得从阿富汗撤军变得更加重要，或者说，变成重中之重。”

她说，虽然人们看到拜登政府因为阿富汗撤军一事受到很多的非议和批判，但它对于从阿富汗撤军的决心“一点都没有变化”，因此“从这个角度来讲，我觉得如果说阿富汗撤军本身是为了要让美国更好的关注同中国的竞争，那么台湾应该是从中间获益的，而不是从中间受到损失，因为这样只会使台湾在美国对华战略或美国的总体国家安全战略中的位置变得更加重要，而不是更加无足轻重。”

