中国驻阿大使：尚无公民伤亡报告

中国驻阿富汗大使王愚醒在阿中国公民，务必加强自身安全防范，不要冒险外出。他还透露，尚无中国公民伤亡报告。

据中央广播电视总台报道，王愚16日接受采访时说，在过去三个多月时间里，阿富汗局势快速演变，特别是8月15日，首都喀布尔形势风云突变，出现了极不稳定、极不确定的状况。

他透露，目前驻阿使馆全体人员安全，决心守土担责、守土尽责。

王愚透露，驻阿使馆在阿富汗战事刚起，乱局苗头初现时，启动了劝离、撤离在阿中国公民工作，通过集中、分散等多种形式，大多数中国公民已离开阿富汗。对剩余为数不多的人员，驻阿使馆继续通过多种途径做劝离劝返工作，经常给他们转发安全提醒，在喀布尔发生了几次重大袭击事件后，劝离和安全提醒的用词用语每次都有所变化。

王愚说，驻阿使馆还安排为所有自愿的中国公民接种了国产疫苗。昨天以来，驻阿使馆又一直询问他们的安全状况，没有收到有人员伤亡的报告。

他说，现在阿富汗新政权还未建立，国家实际上在一种缺乏有力和有效管理的“真空”状态，面临极不确定的政局，现在这个时候各种复杂的安全威胁更易爆发，恐怖等多种势力可能趁乱生事，社会治安非常混乱，“我们仍能听到不少枪声”。

王愚强调，阿富汗当前乱局是美国对阿政策失败的结果，也是美不负责任撤军的后果。驻阿使馆将继续密切关注形势的演变和发展，尊重阿主权独立和领土完整，不干涉阿内政，与各派广泛接触。

